柿子影言》關鍵公敵超刺激 動作視角意想不到

光看《關鍵公敵》預告片，以為又是部好萊塢動作電影，看起來像是結合AI、警探、犯罪等元素，這邊飆飆車、那邊炸炸彈，用聲光效果和熱門議題來掩飾空洞劇情的那種片子；觀影後才發現不是那麼一回事，該片可以說是一部非常符合現代人運用科技的科幻推理電影。片子不長節奏卻非常迅速，觀眾坐在影廳裡的100分鐘大概等於克里斯普瑞特在片中實際經歷的90分鐘，只要帶著高專注力進場，絕對能爽快地走出電影院。

《關鍵公敵》描述在不遠的未來，一個高階警探因被指控謀殺妻子接受AI法庭審判。在定罪行刑之前，他只有90分鐘向曾經極度推崇的AI法官證明自己的清白。

廣告 廣告

電影一開頭其實讓我有些失望，因為從主角睜開眼睛那一刻，就是主角坐在法庭的死刑椅上，與AI法官對話。AI法官只給主角90分鐘的自證時間，過程中可以透過聲控與手指進入所有的資料庫、監視器，甚至在每個人的手機上查看你根本不知道被上傳到政府伺服器的資訊。也就是說，被告要自己去尋找線索以證明自己並非加害人，否則90分鐘後就直接處死。

原本以為整部片要進行一些關於人權、司法權的哲學對話，幸好在我準備閉眼小睡之前，導演就展現出令人吃驚的快節奏。克里斯普瑞特在終於搞清楚自己的現況後，他與AI法官開始激烈的「攻防」，這不是一般法庭戲中你來我往丟證據，而是大量的分割螢幕、縮放畫面不斷在觀眾面前閃過。主角要透過幾乎是「上帝」的權限、用各種方式去證明自己「無罪」。

於是整部電影就沒有要讓你睡了，雖然只是被告坐著和眼前的AI法官講話，但看著時間一分一秒流失，主角從各種監視畫面、警探錄影、手機影像、戶政資料庫瘋狂推理，先是找出自己被認為是犯人的原因，再找出妻子不對勁的原因，利用在警局中的人脈，一邊開視訊鏡頭一邊查找現場線索，還要安撫將自己認定是罪犯的女兒……。

這樣的表現方式，創造出一種非常不可思議的視角，觀眾看到的不是演員們在各種場景衝鋒陷陣，反而像自己變成主角拚了命地滑手機，只為從各種網路訊息中拼湊出真相。這種感覺很像是「網路肉搜」，一層又一層推理、推測，傳統動作片的內容被解構成一則又一則的視訊和直播，種種焦急感讓觀眾彷彿被困在椅子上的被告，卻又能感受到動作片應有的那種刺激。

在這樣的快節奏下，觀眾幾乎沒有喘息的空間，每當一則真相被挖出來後，又被告知對案情無益，根本來不及消化資訊，又被迫啟動下一輪的搜查。劇情全程「無尿點」，因為你會知道一但離場去廁所，甚至只要恍神個幾秒，故事又會進入一個新的階段。

克里斯普瑞特沒有任何可以「搞笑」或「耍帥」的空間，但他確實把這種焦躁、無奈、崩潰，又要同時保持理性的狀態維持得很好。蕾貝卡弗格森尤其讓人讚嘆，明明是個真人演員，卻要演出AI法官，她那皮笑肉不笑、專業又冷靜、偶爾溫暖卻又在一瞬間冷酷的模樣實在「不像人」。導演還給了這角色一點點人性，她在察覺自己不對勁後秒當機又恢復的模樣，居然讓我想起「恐怖谷」的感覺，太驚人！

導演點出一些人類對於使用科技的問題，像是AI是否會犯錯？司法審判能否保留人情空間？AI能否完全取代人類來執行有道德問題的行為？但他知道觀眾要什麼，這些問題就當成種子，種進觀眾心裡就好，重點還是片子好不好看、值不值得一看。雖然最後收尾不算出乎意料，但新型態的科幻動作片讓人好著迷，也難怪中文片名要取「關鍵」2字。年輕的阿湯哥確實比較帥，但新視角的犯罪故事也算是「站在巨人的肩膀」了。

我給《關鍵公敵》象徵「不看可惜」的4顆柿子，這部片演員好、劇本好、導演的功力更是強大，喜歡享受刺激的影迷不能錯過；不過一定要養好精神再進場，否則一恍神就會錯失很多內容。真要說缺點……大概就是克里斯普瑞特好像又胖了？

酸柿子點評：支持AI法官的人最後被AI法官審判，很像那些被「社會主義鐵拳」爆打的傻子啊！

影評等級：(0顆柿子~5顆柿子)

0顆柿子：影史奇觀；0.5顆柿子：不值一提；1顆柿子：絕對傻眼

1.5顆柿子：眉頭深鎖；2顆柿子：一陣尷尬；2.5顆柿子：尚未成熟

3顆柿子：可有可無；3.5顆柿子：瑕不掩瑜； 4顆柿子：不看可惜

4.5顆柿子：強力推薦；5顆柿子：影壇經典

作者介紹：電影部落客「Mr.柿子」，從大學時代開始迷上電影，過著沒有電影活不下去的生活，曾經有一天趕過6場電影的瘋狂紀錄，誓言為每部看過的電影，寫一篇評述，至今已破千篇文章。

《本專欄固定每週五刊出》

原文出處

延伸閱讀