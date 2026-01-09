柿子影言》陽光女子合唱團 充滿陽光溫暖的好片

近年熱門的國片一直都是「歷史悲歌」路線，倒不是對國片沒有信心，而是對一般觀眾來說，走進電影院有時候就是圖一個舒壓和輕鬆，但想到要看一些歷史悲劇和大時代小人物的悲傷，心裡實在會很難負荷，所以知道《陽光女子合唱團》上映時，就決定一定要進場支持。

初見這部電影的預告片，就覺得「大咖雲集」，陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、安心亞、陳庭妮就不說了，居然出現在「天橋下的魔術師」令人大為驚豔的孫淑媚，還有超級資深歌后與影后翁倩玉現身，這含金量簡直不可思議。儘管是改編自韓國電影《美麗的聲音》，但加入了不少台灣意象，聚焦「愛」與「原諒」的主題，讓觀眾看見在不同人身上同樣的情感。2個小時看下來眼眶濕了又乾、乾了又濕，走出影廳後還能有滿滿的暖意……，在這個寒流入侵的季節裡，真是好棒好棒的觀影體驗！

《陽光女子合唱團》描述惠貞因誤殺丈夫而入獄，卻在入獄後產下女兒芸熙，在獄中的惠貞與獄友們一起照顧芸熙，卻發現女兒可能罹患弱視，因此身陷是否該將孩子送養的掙扎中。為了給芸熙留下特別的回憶，惠貞懇求獄方舉辦合唱表演，於是「陽光女子合唱團」就這麼誕生了。

「母愛」在電影裡就是個「不敗主題」，但要能將母愛發揮地恰到好處，又須要導演和演員共同掌握好分寸，才不會讓這個幾乎每個人都能感受到的情感變得氾濫、狗血。陳意涵在片中的表現並不是非常亮眼，這不是批評，而是她很有意識地在「收」，前期雖然只是專心在照顧女兒，卻巧妙地將這份母愛化為對新獄友的關心，再透過其他角色的輔助，讓觀眾看見她對女兒的情感。

這種「收」的感覺在電影後半段迎來大爆發，觀眾透過劇情知道這個角色並非什麼無惡不作的大壞蛋(應該說，劇中角色多半都是被生活所逼才犯罪的可憐人)，就在她將女兒送養後，她所有的「收」都在必要時刻成為「放」的強大力量。尤其是女兒無預警出現在合唱表現上時，她忍住與女兒相認的激動又眼眶含淚地確認女兒的病已經治癒，把母親的所有不得已和龐大的愛都傳遞給觀眾。那一瞬間的衝擊之大，應該很少有觀眾能不動容。

這樣還不足以讓電影變得偉大，真正強大的是片中的配角，安心亞和孫淑媚的搭配看似突兀，但一個是穩中帶動、一個是動中帶靜，一搭一唱下居然呈現出一種「歡喜姊妹」的趣味性，為電影帶來不少看點。翁倩玉更是了不起，看過電影後才知道這就是資深藝人在鏡頭前的實力，那種自在感完全是年輕演員比不上的，每句話都不像大家詬病國片的「念台詞」，「玉英奶奶」這條支線更將陳意涵的「母愛」堆疊到不可思議的高度。

其他還有不少亮點，陳庭妮演的獄警雖然看起來太過軟弱(美成這樣太讓人眼紅了)，但在苗可麗的「鐵血」下，成為女子監獄中難得一見的溫暖。苗可麗前期看似討人厭，卻在獄外演出時展現出全然相信受刑人的氣勢，那一瞬間化解了一般人對受刑人的刻板印象，更讓觀眾感受到整部電影的「陽光」。

於是這樣一部充滿「愛」與「原諒」的電影，就在滿滿的陽光、可愛、溫暖下結束，雖然你我都知道真實的監獄絕對不是如此，《陽光女子合唱團》卻傳遞出即使身不由己，但「媽媽的愛」永遠都會以不同的形式存在，雖然還是有硬要你賣房的可惡媽媽存在，但只要心中有陽光，這份情感就絕對可以延續下去。

整體來說，我給《陽光女子合唱團》象徵「強力推薦」的4.5顆柿子，雖然是改拍的電影，但處處充滿「台灣味」的痕跡，即使結局並不是這麼完美，卻還是讓眾人將惠貞的愛給延續了下去，帶著遺憾的溫暖走出電影院，好像寒流也不這麼冷了，好棒的電影！

酸柿子點評：不公平啦！安心亞出獄後看起來富貴到不行，孫淑媚就變成賣便當歐巴桑還這麼老，人家阿珮可是有個猛男老公耶！

