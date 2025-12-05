柿子影言》魔法壞女巫第二部 結局草率空留嘆息

「魔法壞女巫」本身是部不錯的音樂劇，2003年開始在美國上演，持續巡迴演出至今，改編成電影後的確有著不錯的娛樂效果。首集電影上映後，雖然很多橋段略顯生硬，但繽紛的色彩和美妙的歌曲，加上細膩刻劃「好女巫」與「壞女巫」的情誼與生長背景，確實是近年好萊塢電影中的亮點，但是續集就……。

或許在音樂劇的劇本中，下半幕本來就是硬傷，據說音樂與劇情架構都明顯不如上半幕，加上「綠野仙蹤」的電影版權不在環球影業手上，所以《魔法壞女巫 第二部》給人一種敷衍、趕鴨子的感覺。

前集細膩的劇情刻畫在這集突然消失，角色的個性變得扁平，連帶劇情都出現許多不合理的問題。不僅沒有能好好處理格琳達、艾法芭與費耶羅的三角關係，好壞女巫的性格轉變、奧茲國的政治風暴也被一筆帶過，就連綠野仙蹤的故事也沒能好好銜接，整部片讓人有「最後被趕出戲院」的錯覺。

雖然這很難說是導演或編劇的錯，畢竟音樂劇原來就是這個樣子，但既然都已經是20年前的劇本，要改成電影上映，沒能好好修正原劇的缺失這點實在責無旁貸。幸好原著對各種政治的隱喻還是被拍了出來，像是代表用黃金控制世界的金磚路、暗示獲勝的人才有歷史解釋權的台詞等，畫面也依舊奇幻、充滿繽紛感，讓片子保有一定的可看性。

《魔法壞女巫 第二部》描述自從艾法芭與格琳達分道揚鑣、形同陌路之後，各自承受她們做出的抉擇所帶來的後果。被冠上「西方壞女巫」惡名的艾法芭遭到放逐後，隱居在奧茲國樹林深處，卻仍然為遭噤聲的動物爭取自由而奮鬥，並且迫切地想要揭露關於奧茲國大巫師的真相。與此同時，格琳達已經成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，她住在翡翠城皇宮中享受響亮名聲，以及超高人氣所帶來的明星光環與特權。

在看過前集艾法芭與格琳達的學生時期故事後，後半部劇情難度大增，表面上是奧茲王透過塑造「好女巫」的形象來打擊「壞女巫」，讓人民都深信各種可怕的政策都是奧茲王為了人民好，暗地裡既要維持艾法芭與格琳達的友情，還要讓觀眾看見在政治暗流中的各種權謀，這種複雜的劇本放在音樂劇中或許不太現實。但既然要拍成電影，應該就有很多技巧和手法可以讓故事合理化。

無奈整部片似乎打定主意跟著音樂劇的劇本走，超過2小時的片長裡，導演像是「給個交代」般讓故事飛快前進，艾法芭變成只會往錯誤方向努力的死腦筋，格琳達也看不出有任何情緒上的掙扎，甚至連男主角(?)費耶羅對格琳達的婚約、逃婚投向艾法芭懷抱這件事，都是在一瞬間發生。整部片彷彿像是短影音上大壯與小美的快速電影解說，讓觀眾愈看愈一頭霧水。

年輕的觀眾如果對「綠野仙蹤」沒有概念，應該會對故事產生更多疑惑。不過看起來「魔法壞女巫」也不會有續集，所以導演大概也沒有想對稻草人希望找尋智慧、錫樵夫希望找到心、獅子盼望找到勇氣這件事做額外的解釋。

正因為如此，整個劇情看起來就更怪，一切只能解釋成艾法芭好心辦壞事，所以乾脆自暴自棄，接受自己成為壞女巫的事實，最終變成只為奔赴愛情的傻女人，原本那個希望推翻奧斯王騙局的目的不知道消失到哪裡去。

可惜了劇本原本的可能性啊！因為原著小說就是充滿政治暗示的故事，難得電影有機會用淺顯易懂的方式解釋給觀眾聽，最後卻依然跟著原本就沒有好評價的音樂劇下半幕走。除非最後有釋出「導演剪輯版」，否則這集故事明顯不如前部，一切充滿了「機械神」，看完後只會對艾法芭充滿失望。

但電影依然有著不錯的可看性，原因就在「美感」。亞莉安娜的每套衣服都仙到不行，加上她原本就是美國甜心的長相，確實撐起了「好女巫」這個經典形象。辛西婭艾利沃的服裝設計同樣有看頭，因為逃亡而破爛的黑裙裝，加上翅膀猴協助穿上披風，每一次她的起飛都充滿大魔頭的氣勢。

場景設計更是華麗到不行，被摧毀的婚禮現場、森林隱居處的魔幻感，甚至是發現動物們被囚禁的地牢，說是「幻想成真」都不為過，每一幕隨便截下來都是極度有看點的畫面。

整體來說，我只能給《魔法壞女巫 第二部》象徵「尚未成熟」的2.5顆柿子。這鍋確實不能全部丟給導演，「照著音樂劇處理」這個決定勢必是電影公司的要求，只是這樣的改編讓人失望。如此盛大的開始卻出現這麼草率的收尾，女性又再度變成只為愛情降智的傻瓜，讓人太搖頭了。

酸柿子點評：召喚出龍捲風的楊紫瓊，被猴子抓住沒有2秒就下場了，早知如此幹嘛不一開始就抓她？歹戲拖棚耶……。

