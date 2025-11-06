柿子抗氧化效力超高！專家曝「空腹吃」可能讓腸胃打結

秋季盛產的柿子是科學實證的健康守護者！根據研究顯示，柿子富含多酚、類胡蘿蔔素、維生素C與珍貴膳食纖維，能有效幫助身體抗氧化、對抗慢性發炎，並穩定血糖及調節血脂。

柿子屬於中等升糖指數水果，其獨特的多酚成分能抑制醣類吸收、延緩血糖上升速度。（圖／Photo AC）

「許多人誤以為柿子甜度高會導致血糖飆升，但這其實是個迷思。」營養師薛曉晶指出，柿子屬於中等升糖指數水果，其獨特的多酚成分能抑制醣類吸收、延緩血糖上升速度，是護心、護肝、抗發炎的秋日黃金選擇。

《Journal of Chemistry》2016年的研究顯示，柿子中的多酚具有驚人的自由基清除能力，抗氧化效力高達維生素E的20倍。這些天然化合物能啟動身體內建的抗氧化酵素，有效降低慢性氧化壓力與細胞受損風險。

更令人振奮的是，《Foods》於2024年發表的臨床試驗發現，超重成年人連續12週每日補充柿子果實萃取物後，不僅血液中的總抗氧化能力顯著提升，連體內的發炎指標TNF-α也明顯下降。

臨床研究指出，僅攝取1.88克的柿子單寧，就能顯著降低餐後血糖高峰，並有效延緩胰島素的快速上升。（圖／Photo AC）

針對血糖控制，《Journal of Nutritional Science and Vitaminology》2022年的臨床研究指出，僅攝取1.88克的柿子單寧，就能顯著降低餐後血糖高峰，並有效延緩胰島素的快速上升。這是因為柿子中的多酚能抑制兩種關鍵的消化酵素，減緩糖分從小腸的吸收速度。

在血脂調節方面，《Annals of Nutrition & Metabolism》2013年的臨床試驗顯示，受試者每日三餐前食用富含柿子單寧的纖維棒後，總膽固醇與壞膽固醇均顯著下降7-10%，同時長期血糖指標也獲得改善。

薛曉晶提醒，甜柿和澀柿在營養成分上有差異。根據《Food and Nutrition Sciences》2015年的分析，澀柿在採收時的可溶性多酚含量與抗氧化能力，均顯著高於甜柿；然而，經過脫澀處理後，多酚含量會有所下降。

薛曉晶提醒，甜柿和澀柿在營養成分上有差異。（示意圖／Pexels）

然而，柿子富含單寧酸，食用方式需要注意。營養師特別提醒五大注意事項：避免空腹食用以防形成「柿石」；不與高蛋白、高鐵食物同時食用；腸胃敏感者應慎選澀柿；避免與酒精和高脂食物一起食用；服藥者應間隔2小時再食用柿子。

「柿子的單寧酸雖然讓口感帶點澀味，但它也是抗氧化、抗菌的好成分。只要掌握『不空腹、不暴食、分時攝取』三原則，柿子就能成為秋冬最安心又營養的天然甜點。」薛曉晶總結道。

