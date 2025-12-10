柿子紅了 松年大學彰基分校藝文之旅

執行長詹麗珠的帶領之下，一行人帶著雀躍開心的心情，前往新竹進行戶外教學。（記者方一成攝）

秋高氣爽，正是出遊好時節，松年大學彰基分校的三十七名銀髮學員在切膚之愛基金會執行長詹麗珠的帶領之下，一行人帶著雀躍開心的心情，前往新竹進行戶外教學，一覽客家文化之美，切膚之愛基金會執行長詹麗珠今（十）日表示，看著他們活到老，學到老的精神且積極適應不斷變遷的現代社會，享受銀髮樂活，真的非常令人感動。

本次特別安排帶領學員至松年大學總校新竹聖經學院參觀，總校校長阮介民牧師、副校長及幹事熱情款待大家，學員們徜徉在優美的綠蔭草地微曬溫暖陽光及拍照，留下與聖經學院的美好紀錄。接續前往柿餅教育農場，體驗捏柿餅文化，每年九月至翌年一月在農園映入眼簾的盡是一幅幅詩情畫意的美景，黃橙橙的柿子置滿於棚架上，一顆顆金色小球正享受著日光浴，導覽員講解透過新竹特有的九降風與日曬，並融合傳統晒柿工藝，經陽光、風吹七至九天，以及烘烤、手工輕撫愛的按捏後，這些黃金般的小圓果實才會變化成金紅色的美味柿餅。這過程不僅創造了美食，更是一種生活態度，又如同松年大學的銀髮學員寶貴的人生經歷，愈沉愈香。

午餐時光來到蕭如松藝術園區，有滿滿的松樹圍繞，藝術氣息滿滿，在這座古色古香的日式建築裡品嚐美食，餐後前往園區內散步拍照，細細觀賞水彩畫家蕭如松的作品，再愜意不過了。下午行程安排番茄農場採果，這些源自荷蘭、日本、義大利、法國、非洲等世界各地的蕃茄，五花八門、五顏六色，有的形狀像奇異果，有的像檸檬，有的似甜椒，琳瑯滿目，讓學員們驚奇讚嘆不已大開眼界；體驗採番茄、品嚐新鮮的番茄拼盤、現榨番茄汁，漫步在番茄園取景，渡過一個開心且悠閒的午後。

黃忠義與陳寶蘭是這學期新加入松年大學彰基分校的新學員，其母親也曾是松大學員，現在夫妻倆退休後，也跟著加入松年大學的行列。寶蘭表示這是第一次參加戶外教學，帶著歡欣的心情踏上旅程，很開心且榮幸自己開始成為松年大學的一份子，彰基分校的課程豐富多元，不但安排許多專科醫師、營養師、藥師講授醫療健康知識，同時也有專業的物理治療師教導學員如何正確運動，此外，更規畫富含巧思的手作DIY課程；老師們帶來幽默風趣的知識傳授，學員們之間難能可貴的互助相處，加入松年大學彰基分校豐富了自己的銀髮生活，真的是太棒了！

總校校長阮介民牧師表示，松年大學是一所上帝所設立、充滿愛的學校，他鼓勵所有長者在退休後加入松年大學，透過持續學習不僅讓心靈與生活保持年輕，也能將所學知識與經驗分享給周遭的人。

切膚之愛基金會執行長詹麗珠表示，透過松年大學彰基分校辦理的多元課程，學員可以持續學習新知、活絡大腦、結交好友，時常保持愉悅的心情，讓許多學員即使高齡七、八旬仍舊能活動自如，看著他們「活到老，學到老」的精神且積極適應不斷變遷的現代社會，享受銀髮樂活，真的非常令人感動，外貌更是看起來比實際年齡年輕許多，可見這裡真的是一個好所在，在此竭誠歡迎年滿五十五歲以上的朋友，加入松年大學彰基分校的行列。歡迎電洽0四-七二八五四二0陳小姐。