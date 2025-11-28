柿澤勇人自揭「嚴重缺點」想寫在死亡筆記本上！小池徹平被角色這舉動逼瘋

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

今年11月適逢音樂劇《死亡筆記本》10周年，此作以全新「交響音樂會」形式回歸，因此邀請初代音樂劇演員柿澤勇人、小池徹平再扮夜神月、L，兩人於今（28）日出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會的演前記者會，距離上一次演出《死亡筆記本》已經是7年前的事情，兩人也談到這幾年來得成長。

柿澤勇人、小池徹平出席《死亡筆記本》音樂會記者會。（圖／記者吳雨婕攝）

談到7年來的成長，小池徹平提到，7年來的最大的改變可能是私生活上，「我當了爸爸，看世界、看外界的眼光不一樣了，對很多事情也有不一樣的看法。」柿澤勇人笑說可以明顯感受到自己老化了，「7年前身體恢復得很快，我記得以前下戲會跟小池去喝酒，隔天依舊能精神很好的站上舞台，現在不行了，現在的責任感也變重了。」

《死亡筆記本》劇情講述只要把名字寫在「死亡筆記本」上，那個人就會在40秒內死亡，柿澤勇人、小池徹平兩人被問到有什麼想要斷捨離的習慣，柿澤勇人立即自揭短處，「我很喜歡喝酒喝到斷片，隔天起來宿醉就告訴自己不喝了，但有人約我還是會去。」小池徹平則笑說沒有想要改掉的壞習慣，「就算覺得不太好的習慣，我也想要跟它好好相處。」

柿澤勇人透露最想要改掉的缺點。（圖／記者吳雨婕攝）

《死亡筆記本》中的「L」是個喜歡吃甜食、會駝背並且幾乎都是以蹲姿現身的角色，小池徹平在演出時，也都極力還原角色，他透露這個蹲姿（坐姿）是很耗體力的，又加上這個角色喜歡甜食，所以在演出的時候，他一直吃棒棒糖，是真的吃，「其中一幕要吃巧克力，吃完就得唱歌，當時演出的時候，我就覺得為什麼要做這個設定呢？」

