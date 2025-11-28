柿澤勇人難忘7年前來台粉絲全衝向小池徹平！氣噗噗烙中文怒丟「2字」要雪恥

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

今年11月適逢音樂劇《死亡筆記本》10周年，此作將以全新「交響音樂會」形式回歸，台灣同時也是這次全新製作演出的世界唯一站，因此特別邀請初代音樂劇演員柿澤勇人、小池徹平再扮夜神月、L，兩人於今（28）日出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會的演前記者會。

小池徹平、柿澤勇人一起出席《死亡筆記本》音樂會記者會。（圖／記者吳雨婕攝）

小池徹平以中文「大家好」向台灣媒體打招呼，他表示很高興以音樂會的方式跟大家見面，談到這次的音樂會，兩人都透露與過去的形式很不一樣，柿澤勇人還笑說這次比較輕鬆，「因為不需要演戲，不用對台詞，但因為形式是音樂會，對我們來說是全新的嘗試。」

小池徹平以中文向媒體問好。（圖／記者吳雨婕攝）

談到對台灣粉絲的印象，柿澤勇人分享7年前音樂音樂劇來台，當時謝幕的時候，很多人在尖叫，讓他自認為是個大明星，「真的，結果等到我從後台走出來，粉絲不是衝向我，是衝向小池，所以這次再來台灣，我要來雪恥，看看是不是有很多觀眾衝著我來。」說完，烙下一句中文「謝謝」，逗趣模樣，引起全場笑聲，一旁的小池徹平聽聞，則是露出淺笑，提到對於7年前來台演出的，受到歡迎的時候感到印象深刻。

