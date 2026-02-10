栃木縣湯西川雪屋祭 白雪燭火共築夢幻絕景

從雪國風光、季節鮮果到人文采風，冬末春初來到栃木縣，比想像中更精彩。

文、攝影／陳彥豪 （旅遊作家）

日本的冬日雪祭何其多，其中有一種特別的形式，是蓋出一間間童話般的白色雪屋（かまくら）。有幾個地方特別以雪屋祭而聞名，比如秋田縣的橫手雪祭、長野縣的飯山雪屋村。而位於關東地區、從東京出發尚稱便捷的栃木縣湯西川雪屋祭，也是其中之一。

湯西川是栃木縣日光市內的一處秘境溫泉鄉，相傳是約莫800年前，「平家落人」逃難至此而開村。何謂「平家落人」？就是12世紀的日本平安時代末期，有一場改變歷史的「源平合戰」，由源賴朝領軍擊敗以平清盛為中心的平家政權，建立鐮倉幕府。平家戰敗後傳說散落至日本諸多荒山野嶺之地，而湯西川溫泉正是具代表性的一處「落人之里」，如今每年都還會舉行「平家大祭」，扮演武士並舉辦遊行。

湯西川溫泉最廣為人知的盛會，莫過於冬日裡的雪屋祭，或者稱雪洞祭，每年約1月下旬到3月上旬舉辦，是相當受歡迎的光之慶典。活動期間，在澤口、平家之里等會場，不僅可見到許多能供遊客入內的大型雪屋，還有分布於各會場的雪燈籠，夜裡點燈之後，夢幻氣息相當迷人。

雪燈籠不單單是設置於河川兩岸，甚至就架設於河川上的積雪之間。而位於平家之里的雪燈籠，則是圍繞著當地的茅草古屋，另有一種別致的山村風韻。

除了夜裡前來感受入列「日本夜景遺產」的湯西川雪屋祭之外，白天可遊玩湯西川水之鄉雪公園，有雪盆、雪板等雪上活動可讓親子嬉戲。

湯西川作為傳說中平家落人避居之所在，的確頗有深山秘境氣息，但其實不算太難抵達。從東京淺草可搭東武鐵道到栃木縣的鬼怒川溫泉站後，轉巴士直達湯西川溫泉；也可先轉野岩鐵道會津鬼怒川線到湯西川溫泉站後，搭日光交通巡迴巴士前往。乍聽之下也是得分個幾段，但鬼怒川溫泉本就鄰近日光東照宮、東武世界廣場等景點，選擇入住鬼怒川或是湯西川的溫泉旅宿，安排兩天以上的行程，整趟動線就顯得輕鬆愜意。

2026年度的湯西川雪屋祭，是從1月31日到3月1日。不過需注意的是，澤口河川敷的雪燈籠，是逢每週五、六、日才會點燈，展現如夢似幻的夜色。

除了湯西川雪洞祭，在群馬縣與栃木縣之間，有一段饒富古韻的渡良瀨溪谷鐵道，也能見到季節限定的夜色。

這段鐵道位於群馬縣內的桐生站到栃木縣的間藤站之間，車程需時約一個半小時，是適合背包客、往來兩縣之間一條頗為詩情畫意的交通動線。這條百年鐵道，昔時因逢礦業繁盛的年代而興築，隨著產業沒落、人口外移，如今轉型觀光鐵道後，反而獨具遠離塵囂的恬適氣息，火車沿著溪谷而行，沿途小站也極具韻味。冬天裡入夜後各車站布置彩燈，3、4月間則陸續可賞櫻花、桃花等景致。

目前渡良瀨溪谷鐵道正逢第22回的冬日點燈活動，從去年的12月7日開始，一直到今年的2月28日，每天下午5點過後到末班車，沿途都能見到各車站妝點的燈飾。

栃木縣從冬日到春季也很適合採草莓。栃木縣草莓產量高居日本第一，有「草莓王國」之美譽，盛產「栃木乙女」等知名品種。在栃木縣北部的那須高原區，有許多農園都開放遊客現採現嘗，比如人氣伴手禮店「點心之城-那須愛心樂園」旁，就有一座「那須高原農園草莓森林」，可採到碩大又甜美的「晴空莓」Skyberry，約12月到5月間，都能前來享受採果之趣。

與草莓森林僅相距10分鐘車程的清流之里，則可以釣魚，不論岩魚、鱒魚都非常容易釣取，魚池旁就設有炭火燒烤區，可現釣現烤鮮魚，既有趣又美味。若不想自己烤，也可請店家代烤，店內還能點用蕎麥麵、烏龍麵等搭配烤魚。

栃木縣南部的旅遊去處也不少，比如茂木賽車場除了是MotoGP等一流賽事舉辦地之外，其實也是一座賽車主題樂園，不僅吸引車迷前來朝聖，也有許多親子皆宜的特色體驗，比如三歲以上就能操駕的兒童摩托車，各年齡層都能享受不同的駕駛樂趣，此外還有森林迷宮、室內攀爬繩網場等諸多遊樂設施，是擁有飯店、露營區的複合型度假村。

這裡還有一座本田收藏館，或稱本田博物館，展出超過300輛的本田Honda歷代名車，包括市售汽、機車或賽車，其中還有些曾參加經典賽事的傳奇車輛。這座博物館在歷經疫情後於2024年3月重新開幕，除了改裝展間外，展出品項也更為豐富。

離茂木賽車場約半小時車程的益子町，則是氣氛截然不同的陶器重鎮，產出聞名的「益子燒」，沿街有許多陶藝店可走逛。從雪國風光、季節鮮果到人文采風，冬末春初來到栃木縣，比想像中更精彩。END

圖說:湯西川雪屋祭中的澤口會場，數百座雪燈籠在河川上與岸邊發出璀璨光芒。