栗正傑分析斷言「日本F-15挑釁大陸」 看殲-15搭載飛彈驚呆

日本防衛省指控，航空自衛隊F-15戰機本月6日兩度遭中國大陸殲-15戰機以雷達「照射」，日方並向北京提出強烈抗議。不過，中方同日也反嗆，指日本不顧反覆警示，仍多次派自衛隊機近距離接近中國大陸海軍訓練海域、蓄意滋擾；雙方各執一詞。而我退役少將栗正傑則分析斷言，是日本戰機擅闖中方演訓區域，抵近偵察，「完全是別有用心」。

中國外交部發言人郭嘉昆8日在例行記者會回應表示，艦載機在訓練時開啟搜索雷達，是各國都有的做法。反倒是日本戰機擅闖中方演訓區域，抵近偵察、惡人先告狀，刻意顛倒黑白，「完全是別有用心」。

廣告 廣告

針對這起事件，栗正傑8日在中天節目《中天辣晚報》中斷言，日本才是率先挑釁的一方。他分析，日本企圖透過軍機抵近偵察，把中國艦隊限制在第一島鏈內；對中國而言，遼寧號若要進入西太平洋，勢必得通過宮古海峽，而航艦出海必定伴隨潛艦與護衛艦，整體戰鬥群防護範圍可達400公里。

栗正傑指出，此次事件不可能只是「搜索雷達」的操作，因為航母與預警機的監控能力已足夠，沒有必要由戰機再度搜索。他認為殲-15明顯啟動的是「火控雷達」；而日方F-15可能根本沒料到解放軍會如此強硬，竟鎖定長達30分鐘，才會讓日本深夜緊急召開記者會。

栗正傑強調，若真演變成空中衝突，F-15恐怕難以在性能上壓制殲-15，「這次是日本挑釁在先，解放軍絕不會示弱」，栗正傑最後也說，日本F-15配對的飛彈是AIM-120，而殲-15的飛彈霹靂-15就打200公里了，「而且霹靂-15就是當初印巴空戰的飛彈」。

【看原文連結】