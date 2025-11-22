校事會議修正 匿名投訴不處置

「校事會議」制度上路後，衍生出校園濫訴，讓許多老師怨聲載道。教育部近日預告相關辦法修正草案，部長鄭英耀22日受訪時強調，修正重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議僅處理不適任教師，若是不具名、無事證等投訴，明定不處置。

依教育部預告的〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉、〈公立高級中等以下學校教師成績考核辦法〉等草案，明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理，也新增「輔佐人」機制，保障當事人接受訪談時的權益。

鄭英耀22日出席中華民國教育學術團體聯合年會前接受媒體聯訪時表示，依照過往統計數據，校事會議處理案件中，有6、7成為匿名投訴，因此在校園內造成諸多紛擾，甚至釀成師生彼此不信任，如此不利友善校園或教學環境正常化。

鄭英耀說明，修正之後不受理匿名檢舉，目的就是希望回歸民主法治精神，老師若有不當行為，仍可依法投訴，不過不應躲在看不見的地方無的放矢，「這對校園民主是一種傷害」。

國教行動聯盟等團體日前疾呼應把「受理與分流判斷」外移至地方政府教育局（處），學校與校長僅負責程序協調與資料提供，才能解決「小案大辦」現象；鄭英耀回應，因涉及教學專業，因此校事會議處理，還是維持在校內處理比較妥當。

中華民國教育學術團體聯合年會也提出建言，教師離任、職涯吸引力下降與師資流動等問題，已衝擊學校運作和教學品質影響，有必要檢視現行相關制度與校務調查機制。