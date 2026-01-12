校事會議修法出爐 教育部：改革受理制度、不可匿名檢舉

教育部公布校事會議新規。資料照，廖瑞祥攝



因應教師團體抗議校事會議制度及濫訴問題，教育部今（1/12）日修正公布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（下稱解聘辦法），強調改革受理檢舉制度、明確案件分流處理，包含先由校長召集調查委員等4人會議決議是否受理投訴，且檢舉案件若為匿名則不受理，此外新增輔佐人制度，行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與。

教學現場投訴、校事會議制度近年來引發教師團體抗議「私設刑堂」、「小案大辦」，對此教育部原訂於去年底提出修正，但後因徵詢各方意見，再延兩週時間，並於今日修正發布解聘辦法。

在受理檢舉制度上，過去僅規範學校接獲檢舉後，若受理則須召開校事會議，但未詳細規定受理流程。今日教育部則表示，將由校長邀集外聘之調查人才庫專業人員、校事會議之教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理，過程採無記名投票方式，校長不參與表決，同時檢舉案件若為匿名，依規定不予受理。

教育部也表示，此次明確規範分流機制，校事會議僅處理《教師法》所定不適任案件；如案件屬「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」（簡稱考核辦法）所定懲處情形，則回歸考核辦法處理；主管機關獲檢舉事件或知悉事件，如有不予受理情形，應通知檢舉人不予受理，且不通知學校處理。

教育部並強調，亦將強化保密義務與洩密責任，參與案件處理之所有人員，均負有保密義務與責任，違反者負行政責任外，依法追究責任，以確保檢舉及調查資訊不外洩，而行為人於教師評審委員會陳述意見時，學校應主動提供調查報告及輔導報告，利其充分陳述意見，學校依《解聘辦法》第25條第1項第5款規定移送考核會審議者，亦同。

此次並新增輔佐人參與制度。教育部表示，行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與，以協助其理解程序及表達意見，並保障其權益。

教育部也說明，主管機關審議委員會就學校依考核辦法規定報請備查事件，進行事後監督，如認學校處理結果有違法之虞，得敘明理由退回學校，命學校於一定期間內繼續調查、另組調查小組進行調查，以確保考核程序合法、妥適。

教育部並談到，此次修法也建立親師生溝通預防機制，明定學校得透過巡堂、觀課、親師生溝通及行政晤談等方式，及早掌握教學與互動情形，發揮事前預防功能，避免問題惡化後才進入檢舉與調查程序。

教育部說明，修正辦法今日公布後，於1月14日生效。

