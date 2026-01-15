校事會議修法引教團抗爭 教部否認強行、倉促修法

（中央社記者陳至中台北15日電）教育部12日修正發布校事會議制度相關辦法，教師團體認為難解「濫訴」亂象，且程序更繁複，醞釀走上街頭。教育部今天澄清，討論過程已納入各方意見，並未強行、倉促修法。

校園濫訴問題受各界關注，教育部修正發布校事會議制度相關辦法，建立親師生溝通預防機制，修正檢舉案件受理機制，刪除匿名檢舉，明定保密義務和洩密責任，解聘和成績考核分流，並新增輔佐人參與制度等。

本月12日修法公布後，各界看法分歧，教師團體認為難解「濫訴」亂象，且新法的處理程序更為複雜；青年團體擔心刪除匿名檢舉影響隱私和保密；家長團體則提醒應落實分流配套。而全國教師工會總聯合會更醞釀本月25日號召教師走上街頭，要求「廢惡法，救教育」。

廣告 廣告

教育部今天發布新聞稿，一一澄清多日來各界提出的疑義。首先便強調，這次修法是基於「校事會議」等相關制度上路一年後的實務檢視，於去年（民國114年）6月完成調查與現場數據蒐集分析，後續陸續徵詢地方政府、學校、相關團體意見，並經過完整溝通與預告程序，並未倉促、強行修法。

教育部並重申，新增的「受理前即行判斷」及「受理後案件分流」機制，是因整理過去案件發現，有相當比例並非嚴重到達解聘、不續聘程度，以考核或一般校內專業程序處理即可。因而這次修法強化檢舉責任，不受理匿名檢舉，並設計分流機制，避免一般案件進入最嚴格的調查程序。

另外，教育部也澄清，如果是屬於成績考核案件，學校仍會派校內人員調查，外聘調查僅限於校內確實無法組成調查人力等特殊、必要情形，並非全面或常態適用，並沒有如部分教團所稱「全外聘調查擴及一般案件」。

修法新增的案件受理審查機制，校長負責邀各方代表決定受理與否，但不參與表決，也被質疑是讓校長逃脫責任。

教育部澄清，修法調整角色分工，是為回應校長偏頗、承受不當壓力的疑慮，校長雖不參與表決，但仍要負責召集會議、釐清事實，以及行政上的溝通協調，責任並沒有架空。

教育部也呼籲各界討論修法時，不能只以「全面廢除」校事會議做訴求，而忽略了實務情形，「教育部的責任，是在確保學生受教權益與教師教育專業之間，建立可運作、可檢討的制度。」（編輯：李亨山）1150115