校事會議修法引議 教部：無廢除規劃、半年檢視

（中央社記者許秩維台北20日電）教育部日前修正發布校事會議制度相關辦法，引發教師團體與民間團體關切。教育部今天表示，目前並無廢除校事會議的規劃，後續將以半年為期進行檢視。

教育部今天發布新聞稿指出，校園成員不僅教師，也包括學生、家長、學校行政人員，任何制度設計的核心目標，都是在保障學生權益的前提，尊重教師專業，營造安全、穩定且友善的學習環境，教育政策必須在不同角色與期待間取得平衡。

針對昨天立法院教育及文化委員會答詢過程中引發的爭議，教育部提到，從未、也不會質疑第一線教師的教學專業與教育投入，教育部長過去在各種場合一再強調，台灣之所以能有相對穩定且具高品質的教育，關鍵在第一線教師長期、專業且持續的付出。

關於校事會議制度，教育部說明，是在兒少權益保護與校園安全需求的背景下推動，初衷為補強既有機制，回應重大與高度爭議案件的處理需求；校事會議在實務上，確實對部分教師與學校行政造成壓力，尤其在案件類型、程序適用、外部委員參與等面向，仍有須釐清與調整之處。

教育部指出，校事會議制度是為健全不適任教師處理機制所設計，針對外界反映部分案件未有效分流，導致輕微爭議進入正式程序，增加教師心理壓力及學校行政負擔，教育部近年也透過修法、公聽會及多元溝通管道，廣泛蒐集意見，作為制度調整與精進的依據，檢討重點在於調整案件分流、釐清適用程序、防止不當利用檢舉機制。

教育部表示，目前並無廢除校事會議制度的規劃，後續將以半年為期進行檢視，持續追蹤制度實務影響，作為精進配套與修法參考，而非預設制度存廢方向；教育部將在確保學生權益與教師工作權衡平保障的前提下，審慎推動制度調整。（編輯：吳素柔）1150120