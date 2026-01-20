校事會議修法惹議 國民黨團籲教育部懸崖勒馬

（中央社記者王承中台北20日電）教育部12日修正發布校事會議制度相關辦法，國民黨團書記長羅智強今天表示，教育部修法根本沒有解決濫訴問題，還增加教師的負擔及行政程序，恐造成學校、教師、學生三輸局面，呼籲教育部立刻認錯、懸崖勒馬，停止錯誤的政策。

校園濫訴問題受各界關注，教育部日前修正發布校事會議制度相關辦法，包括「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」部分條文，刪除匿名檢舉，增加初篩分流程序、增輔佐人機制等，引發教團不滿，醞釀上街頭抗爭。

廣告 廣告

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、國民黨立委李彥秀，以及全國教師工會聯合總會理事長侯俊良等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，呼籲教育部懸崖勒馬，修法後更突顯教育官僚失職，造成教育現場失能，最後造成師生關係和校園環境嚴重失序。

羅智強表示，教育部修法根本沒有解決濫訴問題，被投訴的教師除被調查，還多一道審查會議，濫訴依舊是校園常態，更增加教師的負擔及行政程序。疊床架屋的行政程序，包括聘請調查會議的委員，還需要額外的費用支出。

羅智強指出，更多對教師的調查，增加行政與法律壓力，有些教師因害怕被調查或處罰，出現退縮現象，導致不敢提出新的教學方式，也不敢輔導學生，深怕多做多錯，恐遭調查甚至吃上官司，最後造成學校、教師、學生三輸局面，呼籲教育部立刻認錯、懸崖勒馬，停止錯誤的政策。

林沛祥表示，國民黨團提出三項嚴正要求，教育部立即全面檢討「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」中，校事會議與4人受理審議小組的制度缺失；教育部須持續與教團實質溝通，並朝「保障教師權益、減輕行政負擔」方向修法，並在下會期提出。對惡意檢舉、停聘數月，最後恢復聘任教師，除補發本薪外，加給部分也應一併補發。

李彥秀指出，教育部長鄭英耀根本不了解第一線教育現場，甚至與教育現場嚴重脫節。過去教評會運作就有很大問題，所以才增加校事會議，鄭英耀不了解教育現場，竟要再回到教評會處理，顯示教育官僚失職，造成教育現場失能，最後造成師生關係和校園環境嚴重失序，提醒教育部趕緊懸崖勒馬。

侯俊良表示，針對全教總將於25日發起全國總動員，前往教育部前抗議遊行，鄭英耀卻說「我覺得他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，如此傲慢、消極的態度，更讓教團感到憤怒，再次嚴正呼籲教育部懸崖勒馬，回到「信任校園」的初衷。（編輯：蘇龍麒）1150120