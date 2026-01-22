校事會議修法爭議 教師工會號召退出調查人才庫

（中央社記者陳至中台北22日電）教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體與民間團體關切。多個教師工會代表今天一同召開記者會，號召「調查人才庫」成員集體退出，直到教育部廢除校事會議制度。

教育部日前發布修正中小學校事會議案，刪除匿名檢舉，增加初篩分流程序和輔佐人機制等，引起多個教師團體反彈，認為制度疊床架屋，難以解決「濫訴」問題。宜蘭縣教師職業工會、苗栗各級學校產業工會、高雄市教師職業工會、全國教師工會總聯合會等多個教師團體代表今天在台北一同召開記者會，呼籲政府再修法。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡等人宣布退出「教育部校園事件處理會議調查人才庫」，藉由撤回人力支援，向主管機關發出警訊。他們希望教育人才的專業，應用於修復校園關係、輔導需要幫助的師生，而非陷入無止境的「類司法辦案」。

蕭家怡等人提到，部份校事會議調查過程，已脫離還原事實的本質，例如對學生問出「你有沒有看過老師大吼大叫」、「希望未來老師不要罵你什麼？」等誘導性、假設性問題，利用孩子的不設防來製造證據。

全教總理事長侯俊良表示，這一次校事會議修法雖強調「匿名不受理」，但只做半套。大小案分流制度，由校長邀集外聘的調查人才庫專業人員、校事會議教師代表及家長代表共4人召開會議來認定，形同「疊床架屋」，非但無法有效過濾無理的投訴案件，反而創造更多的模糊地帶。

教師團體預計1月25日走上街頭，喊出「廢惡法、救教育」，捍衛教師尊嚴和確保教育環境的安定。（編輯：李亨山）1150122