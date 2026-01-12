校事會議修法 刪除匿名檢舉新增輔佐人參與制度

（中央社記者許秩維台北12日電）校園濫訴問題受各界關注，教育部今天修正發布校事會議制度相關辦法，刪除匿名檢舉，明定保密義務和洩密責任，解聘和成績考核分流，並新增輔佐人參與制度。

為因應校園事件處理制度於實務運作中面臨的挑戰，並回應教育現場、家長團體及社會各界的多元意見，教育部在確保兒少最佳利益，兼顧學生學習權與教師教育專業前提下，於今天修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，以使處理機制更臻周延。

教育部說明，解聘辦法制度設計原意是針對涉及教師不適任的重大情事，提供明確且嚴謹的處理程序，但近年執行過程中，教育現場反映，部分檢舉案件性質輕微或屬一般親師生互動、行政管理及考核懲處等爭議，卻仍以啟動校園事件處理會議（簡稱校事會議）及全外聘調查小組程序，導致出現濫訴、小案大辦、行政量能耗損等問題。

為檢視制度運作落差並改善程序，教育部提到，此次修法重點要求建立親師生溝通預防機制，明定學校得透過巡堂、觀課、親師生溝通及行政晤談等方式，及早掌握教學與互動情形，發揮事前預防功能，避免問題惡化後才進入檢舉與調查程序。

另外，修法也要求健全檢舉案件受理與分流制度，包括修正檢舉案件受理機制，改由校長邀集外聘的調查人才庫專業人員、校事會議教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理，採無記名投票，校長不參與表決；並刪除匿名檢舉規定，以提升案件處理的嚴謹性與公正性。

教育部指出，辦法也明確規範校事會議僅處理教師法所定不適任案件，如案件屬「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」所定懲處情形，則回歸考核辦法處理。

為完善保密責任與程序保障，教育部表示，修法明定參與案件處理的所有人員，均有保密義務與責任，違反者負行政責任，還將依法追究責任；並新增輔佐人參與制度，明定行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與；同時明定行為人於教師評審委員會陳述意見時，學校應主動提供調查報告及輔導報告，以利充分陳述意見。（編輯：張雅淨）1150112