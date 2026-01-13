校事會議修法 家長聯盟表肯定、學生憂刪匿名檢舉

教育部修正教師解聘辦法。資料照，廖瑞祥攝



教育部修正公布校事會議、教師受投訴相關調查機制，對此家長團體今（1/13）日透過新聞稿表達肯定，並呼籲教育部以1年為期進行觀察，根據全國不受理率、案件分流率等指標評估是否再調整，但學生團體對於刪除匿名檢舉則標達憂心，若未能建立讓學生信任的保密機制，恐將使校園事件「被看不見」。

教育部12日修正公布教師解聘辦法，於受理教師檢舉案階段，明訂將由校長邀集外聘之調查人才庫專業人員、校事會議之教師代表及家長代表共4人召開會議，透過無記名投票決議是否受理投訴，且校長不參與投票；此外也新增匿名檢舉不受理、教師受調查期間有輔佐人等制度。

對此，家長團體國教行動聯盟與全國家長團體聯盟（下稱兩會），今日發布新聞稿，對新法採納他們主張的前移預防機制、匿名不受理、聚焦重大案及主管機關事後監督等訴求表達肯定，對於新制的「4人審議小組」則呼籲有更多配套。

兩會呼籲，新制中校長雖不參與表決，但學校仍面臨極大壓力，建請教育部公布標準化的「校園事件受理分流檢核表」，以排除清單、啟動條件雙軌進行檢核，降低有案就要調查的制度性慣性及承辦人員壓力，並且以1年為觀察期，根據全國及各縣市的不受理率、案件分流率、重大案占比、平均處理時長4項指標進行評估，若仍有全部收案或小案大辦情形，則應考慮將受理關口移至地方教育主管機關。

兩會也呼籲，應該確立「單一事實審認」原則，若校事會議調查完畢後移送考核會或教評會，除發現新事證外，不得就同一事實重複調查；另外呼籲外部人才庫再優化，針對體育教練、特殊教育等專業領域，應於子法與手冊中增列「專業判準指引」與「特定領域專家名單」，確保調查結果具備專業公信力，避免外行領導內行。

學生團體​​EdYouth台灣一滴優教育協會則透過新聞稿表示，對全面刪除匿名檢舉感到擔憂，校園仍普遍存在權勢不對等情況，若未能同步建立讓學生信任的保密與外部處理機制，刪除匿名檢舉恐將使校園事件「被看不見」，而非真正被解決。

EdYouth提到，此次教育部強調完善保密責任與程序保障，但過去如豐原高中案，校方多次外流學生輔導紀錄等個資，學生隱私未獲得保障，且教育局及學校也違反《個資法》保密義務，呼籲教育部既已修法，應確實健全主管機關監督機制，定期或不定期稽核公務機關個保管實施情形。

EdYouth也指出，教育部於修正草案預告期結束前、公聽會結束後，仍未邀集學生團體、兒少代表與相關民間組織參與，呼籲在落實修法配套前，應持續廣納意見。

