校事會議修法 專家民團建議強化分流、納第三方機制

（中央社記者林敬殷台北24日電）校事會議遭質疑助長濫訴，教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，刪除匿名檢舉但規定增訂輔佐人機制等。立法院教育及文化委員會今天舉行公聽會，不少專家團體建議強化分流、納入第三方機制，也有人呼籲應保留匿名管道。

立法院教育及文化委員會今天舉行「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會，不少與會人士聚焦在校事會議的存廢、匿名檢舉等議題。

國民黨立委柯志恩表示，刪除匿名或許可以減少濫訴，但匿名也不代表事實不存在，匿名檢舉也是基於事實，很多家長投訴時匿名是擔心會暴露身分，修法應有配套讓檢舉人得到保障。她也提醒，輔佐人制度的先蒐證再確定是否受理，不就等於已進入調查程序，分流程序訂好更為重要。

廣告 廣告

台灣一滴優教育協會常務監事陳胤嘉說，在校園涉及不對等的權勢關係下，若全面排除匿名檢舉，恐使受害學生擔心遭報復而不敢申訴。因此，他們建議，若涉及校園霸凌、性平、體罰等案件且附有證據者，仍應保留匿名檢舉管道，以保障學生安全與檢舉權益。此外，校事會議應納入3名具法治及專業背景外部委員，讓案件審理更具專業。

傳勝律師事務所律師呂丹琪表示，現行制度下，學校經常受到地方政府主管機關要求啟動校事會議，因此，包括如何定位校事會議、何種條件啟動及受理，還有老師面對調查程序有什麼保障，應有明確的規定。

義謙法律事務所律師翁國彥指出，現行辦法施行前也有類似制度，但沒有現在的紛擾爭議，主因於現行制度是正式法律救濟程序，學校勢必要把程序走完，若不移送懲處，會遭地方政府退回，讓學校不得不移送，他提醒中央及地方主管機關，應慎用退回權限，他曾遇過校方考核會與地方政府教育局來回6次，學校最後無奈只好把老師移送懲處，若擔心校方包庇，就讓現行辦法的審議會機制更加透明。

也有不少民間團體建議廢除校事會議，全國教師工會總聯合會副秘書長楊逸飛表示，這次修法版本沒有解決問題，反製造更多問題，本來校事會議是為了解決紛擾，但現在已背離初衷，讓老師避之唯恐不及，老師要被監視、審判，預設老師有問題，要審判。

不過，民進黨立委林月琴則舉監察院人權委員的委託研究指出，修法前跟修法後啟動調查案件數，反而稍減，嚴重懲處比例也是極低。濫訴不是制度問題，而是前端分流不夠精準，分流不應落在學校身上，並強化第三方機制。

民進黨立委陳培瑜表示，教育部草案大方向解決某些困境，但受理跟不受理是誰決定，及其程序，教育部仍要多收集意見，更應關注家庭教育，她建議應成立第三方的專責機構，不要讓學校變成司法審判單位。（編輯：蘇志宗）1141124