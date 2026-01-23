校事會議存廢 教團、家長分歧

全國教師工會總聯合會舉行記者會，要求政府停止「小案大辦」，還給校園平靜的教學空間。（杜宜諳攝）

教育部近日公布新版校事會議規定，並強調目前並無廢除該制度的規畫，引發基層教師強烈不滿與憂慮。針對國家人權委員會專案報告，與部分團體近來質疑校園事件存在「大案小辦」、「輕縱」、「師師相護」等情況，全國教師工會總聯合會23日透過聲明再度向教育部喊話，強調教育部不應任由輿論抹黑基層教師與學校，應主動站出來解釋，還給學校清白。

全教總理事長侯俊良說，人權會與部分團體動輒以「師師相護」標籤，否定學校校園事件的處理，不僅嚴重傷害基層教師的尊嚴、校事會議調查制度，更嚴重戕害校園內的信任關係，導致學校與老師還得承受社會大眾對校園事件處理機制的不當質疑，因此校事會議調查制度應盡速廢除。

侯俊良也再度向教育部喊話，認為教育部身為中央主管機關，應嚴正面對，不應噤聲不語，放任民粹蔓延，任由基層學校獨自面對輿論衝擊。

全國教育產業總工會也批評，教育部不願意面對校事會議已成為「濫訴大平台」，導致校園失序情況嚴重，這樣發展下去，未來也會造成國安問題。教育部若真心支持老師、對老師好，應立刻廢除校事會議，並回歸教評會原有處理機制。

不過，家長團體看待校事會議的立場，依舊與教團有所不同。國教行動聯盟理事長王瀚陽認為，教師承受的壓力必須正視，但是當孩子遭遇體罰、霸凌或不當對待時，若制度被「一刀切」撤掉，校園將更容易退回「關起門來自己處理」的情況。

王瀚陽建議教育部，盡速召集家長、教師、校長與學者專家開會討論，並將「分流檢核表、裁量基準、專業人才庫與案例指引」建置到位，「制度要更好，孩子才能安心，老師也能安心教學。」