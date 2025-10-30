校事會議年底修法防濫訴 教團籲小案回歸考核辦法

（中央社記者陳至中台北30日電）教育團體頻頻呼籲政府正視「校園濫訴」問題，教育部長鄭英耀承諾年底前修法。全教總今天建議除不受理匿名檢舉案外，不涉解聘的案件應回歸既有考核辦法處理。

鄭英耀10月中旬在立法院表示，目前修法方向是檢討校事會議的分流機制，確立校事會議要處理的只有「不適任教師」；不具名、無事證的投訴，以後也會明定不處理。而在修法前的過渡期，國教署已於10月1日發函，詳細說明受理條件，須達解聘、不續聘等程度才送校事會議。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天在台北召開記者會，理事長侯俊良指出，民國113年修正的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」規定，除原有的校事會議機制外，若是未達解聘、停聘、不續聘程度的案件，則由學校「直接派員調查」，以簡易調查報告送考核會審議。

侯俊良指出，113年到114年間，受理完成調查共769件，其中有511件是屬「直接派員調查」，258件送校事會議調查小組，最終只有26件停聘。可見大多數案件不是不成立，就是程度不到解聘地步，卻耗費大量行政資源和人力，且讓教師被迫採取防衛主義，在課堂上綁手綁腳，嚴重損害師生間的互信。

侯俊良表示，要避免小案大辦，建議移除「直接派員調查」程序，回歸既有考核辦法機制。

今天聲援記者會的民進黨立委伍麗華表示，接受過許多案件陳情，明白老師的壓力與家長的焦慮都真實存在，盼制度能給予親師一個更安穩的環境。她建議調查不成立的老師，應回復名聲、給全薪，並不受理重複投訴。

民進黨立委郭昱晴表示，教育部已承諾年底修法，限縮送校事會議案件。她希望修法應回歸比例原則與專業精神，明訂分級處理與前置溝通機制。（編輯：張雅淨）1141030