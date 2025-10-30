校事會議成案率不到4％！全教總怒吼：濫訴讓教師疲於奔命
根據統計，2024至2025年校事會議受理投訴完成調查案件數769件，最終停解聘僅26件，成案率不到4％，校園濫訴讓基層教師疲於奔命，甚至因不堪其擾離開教育界。全教總今天呼籲教育部，提高投訴門檻，匿名投訴不受理，並回歸考核辦法，避免小案大辦。
2019年教育部修正《教師法》，授權訂定高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法（簡稱《解聘辦法》）規定，學校接獲檢舉後，召開校事會議審議，決定是否組成調查小組。2024年再修正《解聘辦法》，明定學校決定受理後，七個工作日內召開校事會議決定調查方式，除原有調查小組調查機制外，並納入僅涉及考核辦法未達停解聘案件，定有「學校直接派員調查，簡易調查報告送考核會審議，尚須將報告與紀錄報主管機關備查」新一軌調查機制。
2020年以來校事會議受理案件數激增，教育部統計， 2024至2025年受理並完成調查案件數769件中，直接派員調查511件，組調查小組調查258件，最終停解聘26件，代表大多數案件屬懲處事件或是不成立，但調查過程卻耗費學校天文數字的行政資源與人力，教師在漫長的調查中疲於奔命，士氣崩潰；家長則因零成本投訴而得寸進尺。這種現象，正是教育現場陷入囚徒困境的縮影。
「教學現場淪為囚徒困境！」全教總理事長侯俊良指出，有教師打電話給家長關心學生情況，家長居然不信任教學與輔導而投訴，家長與教師間的不信任，是現在濫訴頻傳的原因之一；尤其是現在不論大小案，即便沒有實質證據，學校也要受理，否則會面臨行政責任，造成基層老師內心壓力，部分老師為了自保而不敢管教學生。
教育部長鄭英耀日前承諾，今年底前會提出精進方案，改善校園濫訴問題。全教總建議，教育部應修法提高投訴門檻，要求實名制、初步證據篩選，避免匿名濫訴。其次，應簡化程序，小案由行政溝通機制讓家長了解教學脈絡，減少誤解，或學校內部行政調查處理，無需為懲處案件在《解聘辦法》鉅細靡遺制定調查程序。大案才啟動校事會議調查，減輕行政負荷。
更多中時新聞網報導
猶他銀行錦標賽》布倫南奪冠親朋嗨 俞俊安並列15
李興文怒斥詐騙集團利用善良
《新來的小朋友》唱名曲 陳約翰童言「老師選的」
其他人也在看
亞太330萬教師荒 跨國民團喊加薪
教師荒蔓延全球，根據聯合國教科文組織（UNESCO）統計，2030年前亞太區教師短缺高達330萬人。全教總昨日指出，教師待遇結構長期未能有感調整，導致失去職業吸引力，呼籲立法院應盡速修法完成待遇調整法制化；同時，行政院、教育部應立即全面檢討並調升各項教師待遇。全教總訴求獲得國際教育組織EI Global Campaign Manager聲援。中時新聞網 ・ 15 小時前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 11 小時前
「任由私校老師過勞！」全教總揭待遇漏洞：教育部刻意不作為，教師權益受戕害
近年因應少子化，教育部與僑委會自2014年起合作推出「3＋4產學攜手合作僑生專班」。不過，教育部於114學年度修訂「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，明訂私立專科以上兼任教師的鐘點費不得低於公立專科以上兼任教師的支給數額。然而，全國教育產業總工會（全教總）今日發布新聞稿指出，教育部獨漏私立高中職學校教師，任由私立學校老師過勞，呼籲教育部盡速修正「教師待遇條例」......風傳媒 ・ 1 天前
投資、防詐一把抓 投信投顧公會 校園理財巡講啟動
2025年投信投顧公會「共同基金正確理財觀巡迴講座」首場由投信投顧公會副秘書長蔡長銘到臺南藝術大學與財金系同學分享共同基金的投資優勢，同時提醒同學們留意近年興起的金融詐騙，才能為守護財富完善把關。工商時報 ・ 15 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 8 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 4 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 8 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 10 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 14 小時前