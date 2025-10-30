校事會議成案率不到4％！全教總怒吼：濫訴讓教師疲於奔命

近年來校園濫訴頻傳，全教總今天舉行記者會，呼籲教育部盡速修法提高投訴門檻。（林縉明攝）

根據統計，2024至2025年校事會議受理投訴完成調查案件數769件，最終停解聘僅26件，成案率不到4％，校園濫訴讓基層教師疲於奔命，甚至因不堪其擾離開教育界。全教總今天呼籲教育部，提高投訴門檻，匿名投訴不受理，並回歸考核辦法，避免小案大辦。

2019年教育部修正《教師法》，授權訂定高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法（簡稱《解聘辦法》）規定，學校接獲檢舉後，召開校事會議審議，決定是否組成調查小組。2024年再修正《解聘辦法》，明定學校決定受理後，七個工作日內召開校事會議決定調查方式，除原有調查小組調查機制外，並納入僅涉及考核辦法未達停解聘案件，定有「學校直接派員調查，簡易調查報告送考核會審議，尚須將報告與紀錄報主管機關備查」新一軌調查機制。

廣告 廣告

2020年以來校事會議受理案件數激增，教育部統計， 2024至2025年受理並完成調查案件數769件中，直接派員調查511件，組調查小組調查258件，最終停解聘26件，代表大多數案件屬懲處事件或是不成立，但調查過程卻耗費學校天文數字的行政資源與人力，教師在漫長的調查中疲於奔命，士氣崩潰；家長則因零成本投訴而得寸進尺。這種現象，正是教育現場陷入囚徒困境的縮影。

「教學現場淪為囚徒困境！」全教總理事長侯俊良指出，有教師打電話給家長關心學生情況，家長居然不信任教學與輔導而投訴，家長與教師間的不信任，是現在濫訴頻傳的原因之一；尤其是現在不論大小案，即便沒有實質證據，學校也要受理，否則會面臨行政責任，造成基層老師內心壓力，部分老師為了自保而不敢管教學生。

教育部長鄭英耀日前承諾，今年底前會提出精進方案，改善校園濫訴問題。全教總建議，教育部應修法提高投訴門檻，要求實名制、初步證據篩選，避免匿名濫訴。其次，應簡化程序，小案由行政溝通機制讓家長了解教學脈絡，減少誤解，或學校內部行政調查處理，無需為懲處案件在《解聘辦法》鉅細靡遺制定調查程序。大案才啟動校事會議調查，減輕行政負荷。

更多中時新聞網報導

猶他銀行錦標賽》布倫南奪冠親朋嗨 俞俊安並列15

李興文怒斥詐騙集團利用善良

《新來的小朋友》唱名曲 陳約翰童言「老師選的」