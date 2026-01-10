校事會議成「法律戰場」？第一線教師揭「投訴門檻過低」讓壓力爆表

校事會議引發爭議，高雄中學校長莊福泰日前指出，制度讓學校從教學場域變成法律戰場，增加教師壓力。本報資料照



高雄中學校長莊福泰近日稱「校事會議」制度讓學校從教學場域變成法律戰場，《太報》採訪第一線教師表示，校事會議長期運作下來，已一點一滴侵蝕師生信任，甚至導致教師「防禦性」教學普遍化。民代則認為，原本校事會議目的在淘汰不適任教師，但因啟動門檻過低，導致多數檢舉一律進入調查，才讓教師承受高度壓力、流失教學熱忱。

校事會議制度原本設計用於淘汰不適任教師，但根據教育部統計，113年4月17日至114年5月30日，全國高中校事會議共1372件，被調查教師1124人，其中無相關情節案件382件，解聘、停聘或不續聘僅26人；換算比例，受調查教師占全國高中教師不到0.5%，解聘率約2.3%，顯示實際退場的「不適任」教師人數極少。

廣告 廣告

即使如此，校事會議長期運作下來卻引發不少爭議，因為投訴門檻低，教師只要被指控，無需提供證據即可啟動程序，而且同一事件可被重複投訴，讓不少老師動輒得咎，為此疲於奔命，有老師指出，制度雖形式上維護公平，實際卻造成心理壓力，部分優秀教師甚至選擇離職。

有第一線教師指出，長期運作的校事會議侵蝕校園信任，師生互動受限，教師擔心被投訴，造成「防禦性」教學普遍化，連帶使教學創意下降，少數不適任教師或極端家長案例被放大成普遍危機，優秀教師也被迫縮小教學尺度。

因此，教師們呼籲，應檢討或廢除校事會議，改以專業支持、信任文化與明確標準取代過度程序化審查，將制度焦點回歸教育本質，讓教師專注教學、學生專注學習，校園才能真正擺脫「法律戰場化」，重建信任與專業。

對於校事會議引發討論，市議員陳慧文指出，教育現場制度失靈已近臨界點，單一檢舉案平均調查成本約2.6萬元，逾八成案件因行政壓力啟動調查，卻耗費大量人力與資源，使校園成為高風險職場，加速教師流失，代理教師多次招考仍乏人問津。

市議員白喬茵則表示，校事會議啟動門檻過低，導致多數檢舉一律進入調查，不僅讓教師承受高度壓力、流失教學熱忱，也使學校經費大量挪用於調查作業，排擠教學設備與辦學資源。

高市府教育局長吳立森表示，教育部已提出修法方向，包括不受理匿名檢舉、增加校事會議外部委員等，教育局將遵循中央法規，研議輕重案件分流方案，針對輕微案件先行校內處理。

更多太報報導

學期最後一天驚魂！高科大校區鋰電池自燃冒煙 師生急疏散

危險一幕！高雄男闖軌遭司機鳴笛竟謾罵挑釁 捷警要開罰了

高雄免費午餐政策急翻盤 藍營批「演唱會有錢、民生隨風向」