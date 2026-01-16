校事會議改革爭議 全教總：外聘調查人員恐由例外成常態

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部日前發布中小學校事會議改革相關修法，刪除匿名檢舉，新增初篩分流程序和輔佐人機制，保留全數外聘委員，及研議平反補助機制等，強調修法是回應教育現場問題。不過，全國教師工會總聯合會(全教總)主張廢除校事會議，號召1月25日上街遊行，今(16)日再發聲明質疑，修法未處理調查程序，「外聘調查人員」恐將由例外成常態。

全教總理事長侯俊良表示，教育部指教師成績考核案件仍應派校內人員調查，外聘調查僅限於校內確實無法組成調查人力等特殊或必要情形，並非全面或常態適用，但全教總認為立法意旨陳義過高，「寒蟬效應」恐讓例外成常態，將導致校園內部專業自治權被削弱，外聘調查人員雖具法律素養，若缺乏對校園環境與教學情境的深層理解，其調查結果恐導致「判決專業、教學外行」憾事。

侯俊良指出，教育部稱新增「受理前判斷」與「分流機制」能解決濫訴，但全教總認為，匿名不受理僅限於涉及消極條件之檢舉案件，涉及考核懲處案件並不適用匿名不受理，關鍵爭議在於未處理混亂之「受理」定義；其次，受理審議更創建一個與校事會議疊床架屋的類似組織與流程，增加學校行政負擔，且全教會僅受邀一次由國教署召開之團體座談，與會者並未有共識。

全教總法務中心執行長林金財表示，教育部稱修法正是希望避免所有事件動輒進入調查或訴訟程序，但全教總認為自解聘辦法制定以來，全外聘「類司法偵查」調查制度已嚴重傷害教師尊嚴，基層教師光應付調查程序的行政內耗，就已損害教學品質，教育部理應同步公告明確的「冤案補償機制」與「教師支持方案」，而非事後才補程序漏洞；另疊床架屋的受理審議機制，讓校長變相逸脫應負責任。

