校事會議改革釀教團上街頭 鄭英耀：終極目標是廢除

（中央社記者林敬殷台北19日電）教育部近日發布修正中小學校事會議案，刪除匿名檢舉，增加初篩分流程序、增輔佐人機制等。面對全教總等教團25日將赴教育部抗議，教育部長鄭英耀今天表示，改革很難一次到位，終極目標是廢除校事會議、回到教評會。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長鄭英耀列席，就「高級中等學校以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策」，以及地方財源補助問題等進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

朝野立委今天關切校事會議案恐對學校老師造成衝擊與極大教學壓力，鄭英耀表示，許多老師認真堅守崗位，但班級經營、兒少與老師權益等都相同重要；現階段需要時間逐步改善建立校園文化與氛圍，建立師生互信，讓學校成為友善溫馨、支持老師跟學生的空間，也讓家長能放心。

鄭英耀說，隨著社會進步，家長對教育也有很多想法，此次修法跟教師團體、基層老師舉行很多溝通座談，包括不要小案大辦、減少濫訴，以及老師被冤枉、名譽恢復等等，目前都往好的方向進行。

對於民進黨立委郭昱晴建議，教育部應設立受理分流的檢核機制，對平反老師的補償應速建立；國民黨立委柯志恩和萬美玲提到，增設初篩流程的4人會議是疊床架屋。

鄭英耀對此表示，刪除匿名檢舉應可減少一半以上案件、也可避免小案大辦，平反老師補助機制因涉及銓敘部、人事行政總處的權責，教育部正跨部會研商中，最快一個月內可以對外說明。

鄭英耀指出，相關辦法仍在滾動式修改，明天開始會進行相關說明會，上路後會蒐集案例，今年暑假教育部會針對上半年情況蒐集資料，將實際造成的狀況進行分析，預計今年9月開學前，會有更好的修正。

至於全教總等教團將走上街頭，鄭英耀說，教育部尊重全教總的訴求，但法令修正很難一次到位，此次修法有很多內容是來自教師團體的訴求，教育部也投入1年時間進行改革，倘若完全無法了解新制的好處，仍根據舊制來抨擊，他不能接受。

鄭英耀表示，可以理解學生、家長與教師在個案裡可能有不同意見，期待親師之間能重新建立信任，校園回到過去相互理解與尊重的狀態，讓這些高度對立的校園機制能自然退場，而不是成為常態，終極目標是希望廢除校事會議，回到教評會。（編輯：林克倫、林興盟）1150119