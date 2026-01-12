校事會議新規獨厚校長？國教署長：包含家長、教師代表及公正人士

國教署署長彭富源接受媒體連訪，說明校事會議新規。資料照，陳品佑攝



教育部今（1/12）日修正公布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（下稱解聘辦法），意圖化解校事會議濫訴爭議，但遭教師團體批評受理程序是為校長卸責、集中權力，對此國教署長彭富源說明，過去並未明確規範受理機制，此次則明確規範，除了教師、家長代表外，也由調查人才庫的專業人員扮演公正角色。

因應教師團體抗議校事會議制度及濫訴問題，教育部今日修正公布解聘辦法，強調改革受理檢舉制度、明確案件分流處理等面向，於受理檢舉階段，明訂將由校長邀集外聘之調查人才庫專業人員、校事會議之教師代表及家長代表共4人召開會議，透過無記名投票決議負是否受理，且校長不參與投票。

不過教育團體對此並不買單，全國教師工會總聯合會（全教總）質疑，教育部在程序中剝奪校長表決權，讓校長逃脫行政責任；全國教育產業總工會（全教產）則認為，校長雖無表決權，但會議成員皆是由校長邀請組成，形同集調查、審議、否決於一身，校長仍有決定校事會議人員之權利。

面對教育團體質疑，國教署長彭富源接受媒體連訪時說明，此次修法精神，是希望學校不必任何事都直接進到校事會議，有預防性條文，讓老師可以互動、瞭解，而對於小案大辦、濫訴的疑慮，包含檢舉制度上也設計匿名不受理，受理後並分流，此外老師被調查時會感到沒有支持，也因此設計輔佐人，並在召開相關會議前提供相關資訊，讓他能夠進行回應。

對於校長角色，彭富源也進一步說明，原規定是由學校受理檢舉，但並未明確規範如何受理，過去相關團體對校長扮演的角色有疑慮，因此此次明確規範檢舉受理機制，除了教師、家長代表外，也由人才庫專業人員扮演公正角色。

此外，過去教師團體曾希望設計類似「冤案賠償」機制，對此彭富源表示，教育部長鄭英耀也非常關心這部分，並責成包含人事處、法治處等單位處理，但涉及公教機制， 目前還在研擬。

