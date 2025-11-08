校事會議有罪推定 立院促修法
「校事會議」從2020年上路以來，頻頻傳出濫訴事件，教師團體憂心校園已淪為「教育東廠」。立法院法制局為此建議分流處理教師投訴案件，以及修正相關教育法規限制匿名檢舉，完善保護揭弊者配套措施，減少濫訴及不當行政指導。
立法院法制局在「校事會議修法相關問題研析」報告提出，校事會議應將案件分流處理、訂定教師違失行為案件分類及程序指引以確保全國審議一致性、參照國際經驗推動審議專業化與集中化等3建議。
報告並以歐美國家為例，如英國教育部設教學監管部門，集中處理教師行為與專業適任案件，透過專業審議小組聽證與裁定；澳洲則將教師遭不當解僱爭議，交由公平工作委員會審理。相較之下，我國校事會議由各校自組，欠缺標準。
立法院法制局呼籲教育部廣納各方意見，訂定教師違失行為案件分類及程序指引，並強化宣導與培訓課程，減少法規錯誤解讀與個案判斷謬誤，確保全國審議一致性。
國民黨立委葉元之日前質詢行政院長卓榮泰時，便當面論及校事會議漏洞的嚴重性。他提及，如今不只少子化，還有「少師化」的問題，師資不足，原因除了薪資待遇，還有校事會議引發的濫訴情況，「老師明明沒有怎麼樣，就被叫去調查。」
葉元之說，《刑法》採「無罪推定」，校事會議卻「有罪推定」，老師得自己證明沒有做這些事情，有時還要花錢請律師，非常不合理。教育部長鄭英耀日前則承諾，年底前會完成修正相關規定。
