校事會議濫訴將終結？鄭英耀：修法過濾機制 匿名投訴不受理
「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，引起老師們怨聲載道、批評不斷，教育部長鄭英耀履行年底前完成修法承諾，教育部已在21日發布修法預告，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人等作法。鄭英耀於今（22）日受訪時強調，修法重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議只有處理不適任教師，且不具名、無事證等投訴，明定不處置。
教育部於昨日在行政院公報資訊網公告〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉部分條文、〈公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」〉第5條、第6條之1修正草案。
公告並提到，社會輿論對高中以下學校教師解聘、不續聘、停聘或資遣辦法之修正，具有強烈期待，確有急迫性，屬配合重大政策，經審認有必要之情形，預告期間縮短為14日。
鄭英耀於今日上午出席活動前接受媒體聯訪時表示，依照過往統計數據，校事會議處理案件，當中有6、7成屬不具名投訴，因此在校園內造成諸多紛擾，甚至釀成師生彼此不信任，如此不利友善校園或教學環境正常化。
鄭英耀也說明，修法之後採取的不受理匿名檢舉，目的就是希望回歸民主法治精神，老師若有不當行為，仍可依法投訴，不過「不應躲在看不見的地方無的放矢，這對校園民主是一種傷害。」
國教行動聯盟則提出4點建議，包含：把「受理與分流判斷」外移到教育局處，即學校與校長不需擔負受理與分流之責，僅負責程序協調與資料提供，才能根本解決「小案大辦」現象；單一事實審認，不重啟調查；外部專業常態化與人才庫；法定時限與資訊公開。
鄭英耀回應，因涉及教學專業，因此校事會議處理，還是維持在校內處理比較妥當。他同時也談到，現行幼教不適任教師案件由地方縣市負責，主要是因為幼兒園規模小，並且不像中小學具有系統性且完備的教評會和考核機制，考量到教學專業，中小學案件仍維持由學校處理。
全教總怒轟：毀師滅校！教育部修法加速教師退場、踐踏尊嚴
教育部已於21日晚間提出「校事會議」制度修法預告，全國教師工會總聯合會今（22）日提出強烈批評，嚴厲譴責兩份草案是在「毀師滅校」，無助解決學校困境，「教育部不是在修法，而是在加速教師退場」，根本是對教師職業尊嚴的踐踏，且未來只會讓投訴案件無限「小案大辦」，甚至變本加厲，治絲益棼。中時新聞網 ・ 20 小時前
教育部修法處理校事會議 民團仍有疑慮
[NOWnews今日新聞]教育部昨（21）預告修法處理校事會議爭議，包含有過濾機制、取消匿名檢舉等。然而，家長團體跟教師團體看法不同調，雖然都認同現在「小案大辦」的問題，但全教總批評是「毀師滅校」草案...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
教育部預告校事會議修法 匿名、無事證投訴不受理
教育部昨（21）日預告校事會議相關修法，教育部長鄭英耀22日上午出席活動前重申，修法重點包括，確立校事會議要處理的只有「不適任教師」，為此，將有過濾機制，而不具名、無事證的投訴，明定不處理；此外，新增「輔佐人」機制，保障當事人訪談權益。公視新聞網 ・ 21 小時前
