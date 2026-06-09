校事會議濫訴改善 教育部：新制上路後只剩2成

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民進黨立委張雅琳今天(9日)邀請台北市國小學生家長聯合會進行座談，針對包括AI時代數位落差、營養午餐品質以及校事會議改善等議題進行討論。關於校事會議濫訴情況造成老師身心壓力遽增，教育部次長張廖萬堅回應表示，根據最新統計，在校事會議屏除匿名投訴後，從今年新制上路以來立案數字已經降為2成。

校園問題近來引起不少關注，民進黨立委張雅琳、吳思瑤、范雲、吳沛憶和沈伯洋9日跟台北市國小學生家長聯合會就教育議題進行座談，包括AI時代數位落差、普特融合教育所需資源、財劃法修正後確保教育資源不中斷、幼教師生比優化、免費營養午餐是否可能由中央統籌推動和如何提升教師留任意願並穩定教育品質。

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關注教師留任部分，沈伯洋表示現在很多校園的爭執，牽涉到師生問題，若還要第一線老師處理並不妥當。他建議應由外部第三方單位來協調處理，這樣才能讓第一線老師可以回歸教學專業。

教育部次長張廖萬堅則表示，教育部針對校事會議制度在今年初已經進行改善，根據最新統計，自年初到5月底立案數字已經降到2成。他說：『(原音) 今年2月上路之後到現在為止，2月3月4月5月，4個月裡面我們目前統計到的資料大幅降低。就是說跟去年相比，進入校事會議投訴案件比例大概只剩下2成左右，落實分流；以前8成進去，大概2成沒有，現在是2成進入，部分進入考核沒進入校事會議，整個量的投訴比去年同期平均大概少一半。』

另外大家也關心AI數位落差，沈伯洋建議可由學校採購付費版本，但在課堂使用，而非無限制使用。教育部則表示，教育部今年推出AI人才方舟計畫，同時國教院也將推出教師使用指引3.0版本。

至於營養午餐的品質也是家長們也十分關心的議題，教育部表示，在財劃法修正後，營養午餐為地方政府主責，不過教育部還是會收集數據資料分析提供給各縣市政府，並落實監督管理的工作。(編輯：宋皖媛)