校事會議濫訴案降至22％ 教育部7月檢討 擬納第三方仲裁
近年校園濫訴頻傳，教育部今年初修正校事會議相關規定，刪除匿名檢舉機制、案件分流等，但教育團體認為效果有限，喊話要求廢除校事會議機制。教育部次長朱俊彰今天表示，初步統計，過去約有82％檢舉案件進入校事會議，修正後已降至22％，教育部將在7月檢討，並研議納入教師職業安全指引、第三方協調機制及教師離線權等建議。
校園近期發生教師被霸凌、傷害事件，校事會議制度存廢再度引發討論，立法院教育及文化委員會今日審查「高級中等教育法」等修正草案，多位立委關切教師遭濫訴、管教權限及校園職場安全等問題。
國民黨立委柯志恩指出，第一線教師面臨羞辱與濫訴，成為壓垮教育現場的最後一根稻草，建議研議教師身心健康與權益保障專法，並訂定教職員校園安全防護指引，遏止惡意騷擾與指控。另外，成立第三方校園衝突仲裁委員會，引入公正第三方，提升案件處理公信力，不要讓老師因被送到校事會議公審。
朱俊彰表示，今年一月校事會議調整後，承諾新制實施半年後檢討調整，初步統計，檢舉案件受理進入校事會議比例從82％降到22％，後續會根據這段時間資料，滾動檢討修正。
針對管教權、第三方仲裁機制等問題，朱俊彰表示，如何合理管教權讓老師不要失去尊嚴跟感到無力，同時避免學生覺得恐懼跟傷害，教育會跟學校、地方政府討論合理管教權；對於教師支持會朝安全指引跟家庭教育協助。
朱俊彰說，第三方仲裁機制有跟地方政府討論，會持續磋商，研議可行方案；教師離線權則回到機制面；對於激勵教師士氣，教育部去年已調整老師相關加給跟獎金，持續朝提供教師支持方面努力。
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