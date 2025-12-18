校事會議爭議、新政倉促上路…鄭英耀遭教團頒金驢獎

全教總公布十大教育新聞、金驢獎。吳尚軒攝



全國教師工會總聯合會（下稱：全教總）今（12/18）日公布年度十大教育新聞，前三名分別為：校事會議濫訴、缺師海嘯、政策天馬行空，並頒發「金驢獎」給教育部長鄭英耀，呼籲應多瞭解基層。

全教總今日召開記者會，公布網路票選十大教育新聞如下：

1.濫訴壓垮教師，校事會議應予廢除

2.大缺師海嘯來襲，待遇滯後是主因

3.官僚思維天馬行空，政策徒增困擾

4.年金停降後，政府雇主責任待落實

5.學倫性平搞雙標，高教公信待修復

6.獨缺配套，教師身心調適假成擺設

7.勞動、教師節國定假，勞權翻新章

8.升學、師培俱草率，教育專業沉淪

9.解決導護淪口號，教師仍扛高風險

10.半班制遲未改善，教保員身心俱疲

今年金驢獎並頒發給教育部長鄭英耀，全教總理事長侯俊良呼籲，要更傾聽基層心聲，部長常說自己來自基層，但他們認為他已經離開現場太久。

侯俊良進一步說明，歷年第一名的新聞，都是對教育現場有全面性影響，但今年第一名是針對現場老師，此外十大新聞裡，主要都是影響到工作待遇，也牽涉到現場教師荒，訴，各項數據顯示校事會議半數投訴案不成立，還有小案大辦的情況，也影響現場親師關係跟士氣；對於年金改革，他強調全教總未來也會提出撥補建議，政府對軍公教有65%雇主責任，年金停降以後，撥補責任一定要到位。

全教總專發中心執行長葉明政表示，各項天馬行空的決策讓基層無所適從，從愛心球到要求第七節上體育，教育部常倉促公布新措施，引發現場反彈才事後調整，顯然政策缺乏諮詢機制，也沒有檢視現場學校處理事務的量能。

全教總公布十大教育新聞，校事會議濫訴為第一名。吳尚軒攝

全教總大專委員會主委楊逸飛說明，今年台師大女足案凸顯大學學倫缺失，此外彰師大四名教師涉性騷案，還有葉丙成涉性平案等，這些最後結果都是輕輕放下，但反倒高中生參加科展的細節錯誤被重懲，教育部應該重新檢視這些倫理層面的問題是否雙標。

全教總社發部主任王英倩則表示，今年新增3天的教師身心調適假，但實際上這些假包含在7天事假裡，也造成老師根本休不到；勞動節跟教師節今年成為國定假日，是今年唯一有正面意義的新聞，但排名在後面，因為這幾年教育部又推出太多讓老師負面影響的政策。

全教總高中職委員會主委巫彰玫則表示，3+4新五專政策沒評估市場狀況及學生意願，，各校都是雷聲大雨點小，所以政策缺乏系統性平估；教育部推出李工人士修8學分就能轉任教師，但他們未必會懂得教學，降低門檻治標不治本；今年三峽發生重大車禍，凸顯老師站導護問題，教師專業並不是指揮交通，許多老師也因為當導護受傷甚至過世，呼籲跨部會訂定交通安全政策。

