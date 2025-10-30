（圖／本報系資料照）

教育部在109年公布了「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，該法第四條敘明學校接獲檢舉或知悉教師疑似有第二條第四款情形，應於五日內召開校園事件處理會議，簡稱校事會議，但五年來校長因主持校事會議，公親變事主，教師認為校事會議威脅他們的工作權，顯見在定位及功能上善待加強。

當前校事會議制度顯然陷於以下的困境：一、入案門檻過低，匿名投訴，無具體內容的指控竟也能啟動調查程序。二、調查的獨立性、專業性不足，教育人員受過短暫訓練就在執行類法律的工作，難以避免主觀意識與利益衝突，且由人才資料庫中任意選擇，品質如何管控。三、救濟機制不完善，教師對調查結果的異議無處可訴。

綜合上述筆者建議如下：一、明確界定入案門檻，無具體內容，檢舉人身分無法識別的投訴應直接駁回。二、建立獨立的調查機制，應由公正專業的第三方機構，而非短暫訓練就變成調查專家的資料庫人才進行調查。三、完善救濟程序，賦予被調查教師充分的知情權和申辯權。四、設置明確的期限，確保調查不成為當事者無期的困擾。五、涉及權利義務的依據應依法律條文，而不是依據一個不到法律位階的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」。六、應在入案前就要有協調改善的機會。

期待教育部能夠早日訂定校事會議辦法，終結校園濫訴的現象。（作者為台東縣體育發展基金會董事長、美和科大兼任助理教授）