校企攜手推動智慧教育 北市逸仙學生體驗PINBO小車

企業志工前進北市逸仙國小，帶領學生體驗PINBO小車的組裝和操控

志工指導學生拼裝PINBO小車

本次活動讓科技學習不再只是冷冰冰的程式，而是充滿互動與溫度的探索旅程

學生們共同討論如何引導小車行走，展現合作與創意思考能力

學生運用卡片進行邏輯編程，實踐運算思維與動手操作的結合

學生進行編程說明，與志工討論小車的行進模式

臺北市逸仙國小攜手企業推動科技教育，為三、四年級學生設計「PINBO小車體驗活動」，在企業志工的陪同下，與學生一起組裝PINBO小車，體驗操控小車的趣味，提升對科技學習的興趣。

逸仙國小表示，本次活動在由華碩公司捐助建置的智慧教育基地「逸學教室」進行，華碩志工與學生用遊戲拉進距離後，志工詳細介紹PINBO小車的各式零件，並指導學生動手組裝，讓孩子們在親自操作中了解機械原理與結構設計。學生們運用不插電邏輯感應卡，操控小車前進、轉彎與後退，體驗運算思維的實際應用。緊接著登場的卡片桌遊競賽，更考驗孩子們的邏輯規畫與團隊協作能力，現場氣氛熱烈。活動最後，孩子們親手拆裝還原小車，為一整天充滿科技樂趣的學習畫下完美句點。

三年二班學生劉闓翧表示，大哥哥、大姐姐教我們組裝小車很好玩，他學會了怎麼排卡片讓車子前進轉彎，希望他們以後還能再來。逸仙國小表示，感謝華碩文教基金會長期支持學校智慧教育的推動，讓科技學習不再只是冷冰冰的程式，而是充滿互動與溫度的探索旅程。