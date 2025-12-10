「校內互打」走入歷史！世新大學招生推新規 115年申請入學限填1系組

115學年度大學申請入學，將於明年4月左右開跑，每名考生最多可選填6個志願。不過，世新大學新學年招生出現重大變革，6個志願中限填1學系。校方表示，此舉是為了避免考生重複錄取同校不同系組，讓校方選才更精準，也希望減輕考生準備備審資料的壓力，讓考生能更集中其專業志趣。

申請入學管道規定每名考生最多可選填6個志願，即便錄取多個校系，最終僅能選擇其中一系，導致學系多因重複錄取而缺額，甚至出現校內各系「互打」的情況。

廣告 廣告

近年不少大學，開始限制考生申請該校的系組數。根據甄選入學委員會115學年度大學申請入學招生規定中，私立大學像是東吳、中原、東海、逢甲大學，規定學生可填該校3個系組，台大規定可填5個。至於北藝大、台體大、玄奘大學與世新大學，僅開放考生填一個志願，不得重複填該校其他志願。

改革目的：減輕考生負擔、讓校方選才更精準

以傳播學系著名的世新大學，過去限制考生申請入學時，限填校內2個系組，自115學年度開始，進一步限制為只能填1個系組。對此，世新副校長賴正能表示，此舉是以學生為考量，學生報名不同校系，將負擔不同費用，也需要準備不同的備審資料，希望透過一個志願選填的措施，減輕學生壓力，避免考生報考一校多系，最後卻因為重複錄取導致缺額，也能讓校方選才更精準。

賴正能曝考生「決心」成為選才的重要考量

被問是否擔心限填1系組的招生政策，會導致學生被其他大學搶走，賴正能表示重點還是在於大學辦學要有特色，考生要能根據其興趣，找到適合的科系，校方才能據此提供減輕負擔又更精準的選才措施，這也是「申請入學」的用意。

賴正能指出二階面試時，教授往往會問考生「還報考了哪些科系」，這個問題的是為了看考生選填志願的類型是否一致。如果挑選的6個志願很發散，一下填法律、一下填傳播，一下填醫學，可能代表考生的性向還沒有收斂，決心也可能不夠強烈。因此，選填志願的「決心」是教授在二階段甄選時，重要的考量標準。

近年也有大學嘗試解決「校內互打」導致缺額的問題，像是台大於校內推出預分發制度，學生正、備取多個科系時，將由學生提交志願序，由校內聯合分發，不再重複占缺，也讓「五冠王」升學迷思走入歷史。