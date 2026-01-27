校務會議學代比例 學團：底線是八分之一

大學法改革陣線2.0等多個學生團體，去（2025）年提出學生版的《大學法》修正草案，主張明列大學的會議都該加入學生代表，校務會議1成的學生代表比例應提高。

四大大學校院協會在2026年的全國大專校長會議提案表示，建議調整為不少於十分之一至八分之一。

國立大學校院協會理事長陳文章23日表示，「有一個基礎範圍，然後讓這個，各個學校根據他學校的特色跟組成，來訂定他自己本身的校務會議代表，每個族群應該有的比例。」

大學法改革陣線2.0指出，四大協會在4年前的修法，曾在教育部會議達成共識，可接受提高至八分之一，時隔4年又是八分之一，形同未修法，強調本次修法八分之一是底線，並應將五分之一當作目標入法。

大學法改革陣線2.0召集人蔡璟鴻表示，「五分之一的話，大概就是有8成是師跟學校，8成裡面的6成達到高度共識的話，這時候學生如果他20%，全部投同意或全部投反對，就可以看看打平這樣子、才有關鍵影響力。」

針對校長遴選委員納入師生代表，四大協會認為公私分流，私校由各校自主決定，學生團體主張公私可分流，但必須保障師生參與校長遴選。

私立大學校院協進會理事長何明果表示，「私立學校的董事會，要對學校的一切的虧損都要負責，所以公私立是不一樣的，第二個，學校的規模不一樣。」

蔡璟鴻表示，「校長遴選我們是支持應該要有老師也要有學生，進入這個校長遴選的委員會，最後圈選權也應該保留給董事會。」

大學法修法倡議多年，這屆立委提出15個版本，教部已召開2場公聽和多場座談，學生團體認為，目前各方意見已充分表達，支持教育部異中求同，依承諾在2月提出版本，讓改革漸進往前。