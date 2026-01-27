校務會議學生代表比例引爭議 學團：1/8是底線

（中央社記者陳至中台北27日電）立法院將討論「大學法」，大學4大協會近日提案，建議讓各校自訂校務會議學生代表比例。多個學生團體今天回應，「1/5是目標，1/8是底線。」盼大學別再討價還價。

115年全國大專校院校長會議日前在高雄舉行，大學4大協會（國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會）共同提案，並由台灣大學校長陳文章代表說明，建議校務會議的學生代表比例應給予彈性，在現行1/10的基礎上，依各校特色及規模自訂。

上述提案引發學生團體不滿，大學法改革陣線2.0、台灣學生聯合會、台灣學生自治學會、台灣青年思潮協會今天共同發布聲明指出，民國111年立法院曾討論要提高到1/5，當時4大協會就曾表示能接受1/8。時隔4年，如果按照4大協會最新「喊價」，多數學校會維持1/10比例，等於沒有修法。

學生團體主張，1/8是底線，並應將1/5當作目標入法，才能保障學生有效參與。

至於校長遴選委員會納入師生代表議題，學生團體主張，公立學校、私立學校可以分流規範，例如設計不同比例、私校保留董事會最終圈選權等，但不能完全排除師生參與。

學生團體強調，大學法修法從105年開始推動，111年曾一度送出立法院教育及文化委員會，但後續卻不了了之，「煞車」至少已經踩了4年，「根本不叫煞車、而是車子拋錨。」呼籲各界異中求同，儘速提出改革版本。（編輯：李亨山）1150127