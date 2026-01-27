校務會議學生代表比例爭議 學團：8分之1是底線

上週一年一度的全國大專校院校長會議討論大學法修法相關意見。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕上週在屏東、高雄舉行的全國大學校院校長會議，將大學法修法列入討論內容，學生團體今發布聲明表示樂見改革，也強調校務會議學生代表比例5分之1是目標、8分之1是底線，並認為公、私可有不同規範，但私校不能排除師生參與和權益，盼教育部能在2月提修法版本。

學生團體指出，從2016年開始推動《大學法》修法，2022年一度在4黨共識下送出立法院教文委員會。但各協進會抗議立法院此前未召開公聽會、校長意見沒被納入討論，全盤抗拒修法，最後也因此不了了之。2024年，學團與教團共同推動更全面的修法起，立法院已召開2次公聽會，教育部也舉辦數場座談會並密切溝通，甚至等候全國校長會議討論，讓校長意見能充分表達。

廣告 廣告

針對學生倡議大學法第15條「校務會議學生代表比例提高」，學生團體表示，2022年立法院通過提高至5分之1時，四大協進會曾在教育部會議中達成共識，可接受提高至8分之1。遺憾的是，時隔4年，校長們像是在菜市場殺價，喊出的比例又變成10分之1至8分之1。若照校長的新「喊價」，根本等於沒有修法，多數學校將可繼續維持10分之1比例，部份學校早已進步至9分之1以上。

而在大學法第9條「校長遴選委員納入師生代表」部分，學生團體認為，公私當然有別，也可以分流規範，事實上目前草案也多設計公私不同比例、保留董事會最終圈選權，但私校不可以此為藉口完全排除師生參與。且因私校更常忽視師生權益，校長平常找不到人、董事會也愛理不理，才主張遴選過程中必須納入師生代表，確保校長重視師生意見，避免讓私校成為法外之地。

學生團體強調，部份校長主張修法要踩「煞車」，但煞車至少已踩了4年、甚至更長。「煞車」應該是停下來聆聽各方意見、凝聚共識再往前，如果不能再發動，根本不叫煞車、而是車子拋錨、壞掉。目前各方意見皆已充分表達，支持教育部異中求同、依承諾在2月提出版本，讓改革可以漸進往前。

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德登頂101差點看不到！ 賈永婕親揭幕後：「1原因」想過取消

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

1至2月入冬最冷！ 氣象專家林得恩：最低溫才剛要開始

蹲窗邊拍霍諾德爬101挨轟「丟台灣臉」 女學生發文道歉全網送暖！

