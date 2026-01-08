校務會議學生席次增至8分之1？教育部：月底與大學校長討論

教育部常務次長朱俊彰針對《大學法》修法進行詢答。吳尚軒攝。



現行《大學法》規定，校務會議裡需有10分之1的學生代表，但教師、學生團體多年來呼籲提高，近期朝野立委總共提出14版本修正草案，多提高到5分之1或4分之1，對此教育部次長朱俊彰今（1/8）日表示，有部分學校建議先到8分之1，這跟學生希望的5分之1有落差，但各校環境不同，他已經跟學生團體溝通過，接下來會在1月22、23日的全國大學校長會議上做最後徵詢，再跟相關團體溝通，希望在下個會期提出綜整各界意見的共識版本

包含范雲、柯志恩等朝野立委、黨團總共提出14版本《大學法》部分條文修正草案版本，主軸包含將校務會議的學生代表，由現行至少10分之1的門檻，提高為5或4分之1，此外也在校長遴選機制裡納入學生參與等部份；此方向長期獲學生團體支持，不過亦有大學校長、管理階層表達反對。

立法院教文委員會今日針對《大學法》修正草案進行詢答，立委聚焦教育部對修法態度、公私校是否分流，以及具體修法時程等。立委柯志恩質疑，包含《大學法》、《偏鄉教育條例》、營養午餐專法等法案，都沒有行政院版草案，而這次教育部的《大學法》書面報告，只是併陳正反雙方意見，但看不到立場，但不同學校的學生參與狀況差距很大，像政大校務會議的學生代表8分之1是全國最多，很多學校搶著參加，有些學校本找不到人，教育部立場為何？

范雲則指出，學生代表10分之1門檻後來卻變天花板，校務會議也常有學校主管佔教師代表名額的情況，變成校長人馬佔多數，無法監督校長，但歐洲國家如法國、捷克、愛沙尼亞等國，學生代表至少佔20%，這些資料在教育部自己的研究調查裡就有，呼籲教育部可以有更精進的版本。

對此朱俊彰表示，公私大學在人才培育、經費運用等性質都不同，私校是私人興學，要提升公共性，國立大學大部份資源來自國家，社會責任跟治理彈性上角色不同，大學組織結構由《大學法》規定，但私校董事會跟財務由《私校法》規範，所以是有差異。

對於校長遴選部份，朱俊彰則表示，公立學校的校長遴選程序有明確規定，45所公立大學中有27所遴選中有學生代表，目前希望公校遴選委員會有至少1名學生代表，但可能要再討論，而私校校長遴選程序是由董事會規定，也會跟私校溝通，能否讓師生意見適當進入，但不一定要套用公校結構。

對於校務會議學生代表比例，朱俊彰強調，各校狀況不一，希望漸進式提高，「有沒有可能先跨到8分之1」，但各校環境不同，他已經跟學生團體溝通過，接下來會在1月22、23日的全國大學校長會議上做最後徵詢，再跟相關團體溝通，強調接下來會有綜整各界意見的共識版本，希望在下個會期提出。

朱俊彰受訪時進一步說明，目前校務會議學生代表門檻是10分之1，但有部分學校建議先漸進式到8分之1，當然這跟學生代表希望的5分之1還有落差，但不是鐵板一塊，大學希望能漸進，讓每個學校有跟同學討論的空間，目前委員版本、公聽會意見都有給大學，大學希望在校長會議凝聚共識，教育部再跟學生、教師團體尋找最大公因數，但2月1日就是下個會期，所以評估最快也要下會期才有辦法提出版本。

