校友回娘家！正修第44屆總會長黃明祿就任 捐贈高教深耕經費逾71萬

▲正修校友盛會齊聚！校長龔瑞璋親自為黃明祿披上當選披肩，正式接任第44屆總會長，展現「115・明祿領航・活力飛揚」。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】正修科技大學第43、44屆總會長暨各聯誼會於14日在林皇宮舉行，席開37桌，近400位校友齊聚，新任第44屆總會長由黃明祿提出「正修115・明祿領航・活力飛揚」。龔瑞璋校長肯定校友會傳承有成，凝聚向心力，深化校友與母校連結，持續支持校務發展。

龔瑞璋校長於致詞時表示，校友會歷經世代傳承，如今已邁入第44屆，在歷屆總會長的用心帶領下，持續推動校友組織各項發展，成功凝聚全臺校友向心力，成為全國規模最大、凝聚力最強的校友會之一。此成果不僅強化校友間的連結，也發揮校友與母校之間溝通與支持的重要橋梁功能。

典禮依序安排母校師長代表進場、歷屆總會長進場、各地區校友會進場、第43屆聯誼會長進場、第44屆總會長進場，隨後進行總會長交接儀式及互贈紀念品，儀式莊重而溫馨，象徵責任與使命的延續。隨後，龔瑞璋校長帶領校內師長及校友會貴賓逐桌敬酒，向與會校友表達誠摯感謝。

校友總會捐贈高教深耕經費新臺幣718,600元，以實際行動回饋母校、支持高等教育發展。該筆捐款由校長龔瑞璋代表接受，並致上誠摯感謝，肯定校友長期以來對母校辦學發展與人才培育的鼎力支持。

新任第44屆總會長黃明祿於致詞時表示，能在全體校友與貴賓的見證下，接下這項充滿光榮與責任的總會長職務，內心充滿感恩與感動。他首先感謝歷屆總會長及校友會幹部長期以來的無私付出，並特別感謝前總會長及多位前輩的信任與推薦，讓其有機會承擔校友會總會長一職，並致上最誠摯的謝意。

校友會創會長黃啟川於致詞時表示，校友會能夠持續舉辦總會長交接典禮，象徵組織制度健全、傳承有序。自創會以來，歷屆總會長一屆接一屆接棒，帶領校友會穩健成長，使正修校友會在社會各界及全國各校校友組織中，展現出亮眼且具代表性的成果，整體發展有聲有色，值得高度肯定。

活動現場特別邀請馬德里樂團及 Joya 佛朗明哥藝術中心劉淑華老師帶來精彩演出，並安排摸彩活動，為典禮增添歡樂與活力，讓與會師長與校友在溫馨熱鬧的氛圍中，共同見證校友會的重要時刻。（圖╱正修科大提供）