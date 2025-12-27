校友回憶消失！台大40年「小福樓」年底要拆了 後續規劃曝

生活中心／倪譽瑋報導

在台大校內提供服務40多年的小福樓，2026年起將封閉，展開拆除改建。（圖／翻攝自Google地圖）

台大小福樓歷史悠久，提供師生吃飯、郵局儲匯等眾多服務。如今「台大小福關閉」的消息讓眾多校友不捨，先前校方公告，小福樓建物有安全疑慮需「暫別各位去整形」，6月起已逐步關閉樓內商家，預計2026年展開小福樓拆除，改建為多功能服務中心。2025年12月31日小福樓就會全棟封閉，想回憶的校友得把握時間。

台大小福樓歷史悠久 今建物老舊逐步封閉

1981年台大「小福樓」落成，最初作為郵局、員生消費合作社、學生餐廳使用，一路延續至今，成為滿足許多學生採買等日常需求的好去處，其位置緊鄰博雅教學館、化學館、普通教學館、文學院，周邊活動非常熱絡。

然而，2025年6月台大校方公告，小福樓建物有混凝土中性化、漏水等問題，加上耐震能力考量，為維護師生安全，6月30日起2、3樓全面停止相關服務，1樓合作社、3C賣場及郵局，將持續提供飲食、洽公等服務，到了2025年12月31日，將全棟封閉。

小福樓拆除 未來會變什麼？

台大指出，小福樓封閉後，預計2026年就展開拆除程序，「明年年初暫別各位去整形」，計畫重建為6層樓高的「台大多功能生活服務中心」，預估斥資約4.3億元，工程結束後，該樓會繼續服務大家。

台大小福關閉 眾多校友不捨

如今是台大校友的台師大地理系教授洪致文發文指出，2025年12月24日是台大小福合作社營業的最後一天，12月26日是小福樓內郵局的最後營業日，在歡送了小福合作社之後，他再度特別跑一趟到這家台大郵局來「再會與感謝。」而新的台大郵局位置離台大地理系、大氣系更近，還是會繼續服務大家。

洪致文表示，整棟樓應會「撐到最後一天」12月31日，想懷舊的校友可回來看看。貼文勾起不少人回憶，「我在這寄過不少包裹，懷念！」「想當年提款機很少的時代，住宿生要領爸媽給的生活費，就是在小福郵局郵局的提款機排隊領錢」、「歲月的軌跡，懷念中隨時陪伴最溫馨感動」。

