校友管樂暖心獻藝 彰化高商攜手慈愛教養院愛樂同歡

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化高商管樂校友團應彰化慈愛教養院之邀，於假日全團攜帶樂器走進院內演出，透過管樂合奏與生動的樂器解說，與院民一同愛樂同歡，讓身心障礙的朋友在悠揚樂聲中感受音樂之美，也進一步認識各類吹奏樂器，現場氣氛溫馨感人。

彰化高商管樂校友團走入慈愛教養院，以音樂與院民同歡。（圖／記者周厚賢攝）

此次演出緣起於慈愛教養院院長張明正亦為彰化高商校友，在其熱情邀約下，校友管樂團特別將原訂的年度公演安排至教養院演出，希望以音樂回饋社會、傳遞關懷。團長曾啟龍表示，團員們雖已離開校園二、三十年，仍不忘對音樂的熱愛與服務社會的初心，因此在組成校友管樂團後，便立下「將音樂帶到需要的地方」的目標。此次得知要到慈愛教養院演出，幾乎所有團員都主動排開原有行程，只為不缺席這場充滿意義的活動。演出過程中，團員不僅帶來多首耳熟能詳的管樂曲目，還親切地介紹樂曲內容與樂器特色，並與台下院民互動交流。在音樂帶動下，不少平時較為內向的院民也跟著節拍拍手、哼唱旋律，讓團員們深受感動，直呼這是一場「被音樂療癒的演出」。

除了演出外，團員更介紹自己的樂器讓院民學到認識自己喜愛的樂器。（圖／記者周厚賢攝）

慈愛教養院院長張明正表示，自己當年自彰化高商畢業時，未曾想過人生會投入教養院工作，如今看見學長姐與學弟妹走進院內帶來精彩演出，內心湧起強烈的「彰商人榮耀感」。他也指出，過去雖有不少公益團體到院內表演，但彰化高商管樂校友團以活潑、互動的方式引導院民參與，讓他深刻感受到音樂教育與音樂療癒對生活的重要性。張院長也期盼，未來彰化高商校友管樂團能持續走進慈愛教養院，讓院民的日常生活中，處處充滿愛樂的喜悅與溫暖。