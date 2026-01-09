校友連續八年捐助百萬獎金 臺東大學運動選手獲支持安心逐夢

臺東大學運動績優潛力選手獎學金頒獎典禮現場

為支持偏鄉學子勇敢追夢，國立臺東大學76級校友李素滿回到母校國立臺東大學，頒發獎助學金給15位優秀運動選手，這項捐助行動從107年開始至今已邁入第8年，累積捐款金額高達140萬元，希望透過每人一萬元的獎學金，能減輕學弟妹生活負擔，在辛苦訓練之餘，能感受到社會的溫暖與支持。

李素滿回憶，自己從小在清寒家庭長大，非常了解每一筆資助對於辛苦求學的孩子有多重要，這段善緣起於8年前，丈夫王文進看見偏鄉運動員在簡陋的環境中依然刻苦訓練，深受那份汗水與不放棄的精神感動，隨即決定每年捐款支持，號召更多社會力量關懷偏鄉教育，讓孩子們在專業表現與學業上都能持續進步。

這份長達8年的堅持已經結出豐碩果實，許多曾受助的學生如今已成為亞運國手、基層教練或老師，在社會各個角落發光發熱，今年獲獎的學生也將這份獎學金發揮最大價值，有的同學用來考取棒球投手國際證照，有的前往韓國進行桌球交流，更有射擊隊選手將獎金用於修習幼教課程，同時追求運動與老師的夢想，學生們表示，這份善舉讓他們學會飲水思源，未來如果有能力，也希望能成為照亮別人的那道光。

臺東大學表示，企業長期支持在學生心中種下感恩的種子，讓教育形成從受助到助人的美好循環，未來學校將持續精進教學環境，培育更多優秀人才回饋社會，並邀請大眾共同關注偏鄉運動員的發展。