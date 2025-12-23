校唱公審女學生惹議！王ADEN「遭除名台北跨年」217字發聲了

王ADEN針對校唱風波發聲。（圖／翻攝自王ADEN IG）





新生代創作歌手王ADEN（王淯騰）憑藉〈想了你6次〉、〈妳是我寶貝ㄟ〉走紅，經常在各大校園演唱會演出，近日他受邀到高中聖誕活動表演時，一位女學生衝上台共舞，但王ADEN絲毫不領情，直接蹲在舞台一旁擺臭臉，事後更在社群發布影片，導致女學生遭到網暴，引發網友向政府陳情，希望取消他的台北跨年演出，對此，王ADEN本人也正式回應了。

王ADEN校唱風波延燒後，有網友在Threads上發文向觀傳局陳情，認為王ADEN「有意圖網暴霸凌未成年粉絲的傾向，缺乏職業素養與包容力，損害偶像形象。」而台北觀傳局今（23）日也回應表示：「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」正式確定取消王ADEN跨年演出。

針對整起風波，王ADEN稍早親自在IG限時動態發聲表示：「發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」

王ADEN強調，往後在舞台上演出時，「我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。」並表示接下來將不再繼續回應此事，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。」

