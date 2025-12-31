校唱臭臉翻車！王ADEN跨年突有工作了 酒吧開幕邀大跳遭網抵制

娛樂中心／台北報導

歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。不過一間信義區新開幕的酒吧昨30日釋出一支短片，透露將在今日跨年邀請王ADEN來表演，不少粉絲揚言拒絕到場。

台北信義區一間新開幕酒吧釋出宣傳影片，宣布將邀請王ADEN站台演出，結果留言區湧入大量負評，有人表示原本計畫前往消費，卻在確認王ADEN確定登台後臨時更換地點；也有人直言，地方政府都已取消演出合作，酒吧卻選擇邀請，讓人難以理解。還有網友認為王ADEN在爭議後未針對學生處境與社會關切表態，卻仍照常接下演出，讓外界感到觀感不佳。

而宜蘭市公所《2026璀璨蘭城幸福宜市》跨年晚會卡司近來也公布原定參與演出的歌手王ADEN，將改由華語樂壇實力派女神陳芳語（Kimberley）接力開唱。市公所表示，為確保晚會精采程度，已積極洽請廠商邀請陳芳語助陣，希望透過她極具爆發力的歌聲，帶領宜蘭市民一同迎接新的一年。

