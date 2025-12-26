校唱風波未平！王ADEN寫歌「搭訕女生」黑歷史被挖 遭網酸自戀

王ADEN校唱風波未平，被網挖出昔「寫歌搭訕可愛女生」。(圖／陳俊吉攝)

新生代歌手王ADEN日前在一場校園演唱會上，因台下學生衝上舞台熱舞，引發現場一陣騷動， 而他當下不僅臉色明顯不悅，還一度停下演唱，被外界形容為「罷唱」，事後他發文說明，卻被質疑有公審女學生之嫌，反而引發更大反彈聲浪，輿論持續延燒，最終導致他接連被台北、宜蘭演出除名，形象重挫。隨著事件不斷發酵，網友也開始翻出王ADEN過去的言行與作品背景，其中他曾自曝歌曲〈雙重人格〉的創作故事，再度引起討論狠酸。

去年9月，王ADEN曾在IG分享〈雙重人格〉創作歷程，透露在片場認識一名「覺得很可愛、也很聊得來」的女生，兩人也交換了IG聯絡方式，然而回家後，女方卻始終沒有主動傳訊，讓他陷入糾結與掙扎，反覆思考：「要不要密她啊？」

他更形容，自己內心像是出現「兩種人格在拉扯」，最終決定把這股情緒轉化為創作靈感：「但我想了一下，我不是一個這種害羞的人，所以我決定我要把我現在這種，有點被搞到雙重人格的感覺，寫成一首歌送她」，相關言論當時曾被粉絲視為真性情流露，如今卻在校唱風波後被重新檢視。

更引發爭議的是，王ADEN完成歌曲後，竟直接傳語音訊息給女方，表示：「欸我寫了一首歌送妳，妳哪天有空？我想要現場把它給妳聽」，這段展現高度自信的行為，近期被網友翻出並轉貼至Threads，掀起討論。

校園演唱會事件尚未平息之際，過往創作背景再被挖出，也讓王ADEN再度陷入輿論風暴，不少網友留言直言不適：「是不是有才華就可以為所欲為？」、「感覺的出來他很自戀」、「原來這首歌的創作靈感是這樣來的，人家沒密他就自己小劇場炸掉寫歌，看完整個歌詞超問號，然後還不幫對方打碼直接公開人。」、「只是在片場工作遇到就寫情歌給人家，女生確定有喜歡？」

