校園不安全？ 全教產：教部和地方應設置足夠專業輔導管教及安全人力

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教育產業總工會今日發聲明指出，北捷長刀殺人，隔天警力綿密部署；新北國中生割頸案、屏東仁愛國小醉漢持刀闖入，高級中等以下學校的校園卻長期處於門禁鬆散、毫無實質防護的高風險狀態，呼籲教育部和地方政府教育局處應設置足夠的專業輔導管教及安全人力。

全教產理事長林蕙蓉表示，日前屏東市傳出遊民持刀闖入正值運動會的仁愛國小校園內，在毫無任何安全檢查及攔阻的情況下，嚇壞整排教室的學生，顯示校園已成為社會暴力外溢的第一線，在此之前，新北市、台南市接連發生彈簧刀入校園濺血事件，台北市某國小學生持剪刀、鐵尺恐嚇同學等案件。

廣告 廣告

林蕙蓉指出，教育部訂定「校園安全檢查操作手冊」之安全檢査設備，仍不見安檢門、金屬探測器，只看到錄影設備(含記憶體、電池)、檢查籃(袋)、保管登記簿；由於教師並無執法權，更無強制力，針對特定學生搜查時，學生抵抗或有攻擊行為，教師也很難自保，校園是「任何人都可以進入」的空間，讓學童與教職員暴露在不可預測的危險之中。

林蕙蓉表示，新北國中生割頸案，年僅15歲學生在校園內遭同學持刀殺害、命喪教室，被害人楊姓家屬已聲請國家賠償，國賠請求書中還明確指出，校方人員未確實履行校園安全維護與學生輔導的法定職責，未對郭姓學生多次攜帶刀械進入校園的行為，採取任何有效的管制與防範措施，最終釀成無可挽回的死亡悲劇。

林蕙蓉抨擊，校安通報機制、高風險學生輔導、危險物品管制，教育部皆有規範，但教育部及地方教育局處未提供足夠人力、設備與預算，讓學校得以真正落實，第一線教師被迫兼任門禁、巡查與危機處理角色，卻在發生事故時，成為被究責的對象；反觀國際，紐約市教育局明確宣示校園「零武器容忍」，並投入實質經費設置安檢與專責安全人員。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

LTN投票箱》連馬斯克都關注 你認為台灣少子化的原因是？

把握週二好天氣！週三多雨一直下到週末

太扯！美中學生傳閱AI生成裸照 13歲被害少女竟被退學

