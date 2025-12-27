校園事件背後的隱形孩子 愛鄰舍基金會號召社會接住漏接兒少

愛鄰舍基金會董事長林雄堅特別指出，5至15歲是「黃金陪伴期」，這十年的轉變將影響孩子的一生。圖：愛鄰舍基金會提供

近年多起校園衝突事件震驚社會，凸顯脆弱兒少在校園與家庭邊緣的困境。長期深耕教育現場、連續五年榮獲教育部評選「全國中輟預防績優單位」的財團法人桃園市基督教愛鄰舍基金會，今(27)日舉辦「啟動希望工程－兒少全人關懷發展計畫聖誕慈善茶會」，在活動中帶來溫馨感人的戲劇，描述基金會中一對姊妹志工領袖的故事背景，父母雙雙離世，但透過基金會的陪伴，她們現在已成了陽光開朗、充滿信心與盼望的領袖，將過去的痛化作愛的動力，加入基金會專業的生命關懷團隊，繼續陪伴照顧下一代。基金會也呼籲社會各界關注那些隱身於社會角落、未達官方安置標準卻急需援助的「漏接兒少」，匯聚更多民間力量接住體系邊緣的孩子，織起綿密的社會安全守護網。

廣告 廣告

愛鄰舍基金會董事長林雄堅特別指出，5至15歲是「黃金陪伴期」，這十年的轉變將影響孩子的一生。圖：愛鄰舍基金會提供

自111年11月起，愛鄰舍基金會走訪桃園市13區、156所國小及90餘所幼兒園(共246校），發現不少高風險孩子散落在社會底層。董事長林雄堅指出，校園安全事件頻傳反映社會安全與預防性教育的迫切性，家庭功能失衡的情況已非學校能獨立處理。基金會看見從過往藝人白冰冰之女白曉燕命案、藝人教養星二代問題，到近期震驚社會的新北國中生割喉案、北車無差別攻擊事件等，這些社會案件背後，長期家庭失能與缺乏關懷的問題，強調10年黃金陪伴期的重要性。

愛鄰舍基金會擁有超過20年兒少服務經驗與10年團體實驗教育根基，建立結合學科、品格與靈性教育的「全人關懷系統」。在遠離過度3C資訊的環境中，讓孩子重新建立自信與自我價值。

林雄堅於會中感性表示，深耕兒少領域二十多年來，基金會已陪伴超過數十萬人次的兒童青少年走過人生低谷。林雄堅與夫人多年來選擇不生養肉身子女，將全副心力投入於孩子們的生命成長，其無私奉獻更獲政府頒發「模範父親」與「模範母親」獎項肯定。

「我們深知每一個孩子背後，都是一個需要被接住的家庭。」林雄堅強調，基金會的核心使命不僅在於教育，更在於透過「深度愛」的陪伴，讓孩子在充滿理解與接納的環境中，找到重新出發的力量。

愛鄰舍基金會董事長林雄堅強調，「我們深知每一個孩子背後，都是一個需要被接住的家庭。」圖：愛鄰舍基金會提供

針對孩子的成長歷程，林雄堅特別指出5至15歲是「黃金陪伴期」，這十年的轉變將影響孩子的一生。「十年樹木，百年樹人！今日不做，明天一定會後悔。」他呼籲社會大眾正視家庭重建的重要性，從現在開始投入關懷，為台灣社會種下希望的種子，讓愛落實在每一個需要的角落。

貴賓代表中國砂輪企業股份有限公司(中砂)副總白景中亦於現場勉勵：「台灣企業有社會責任應落實ESG，中砂企業與專業人士應一同關注社會根基──關懷兒少培育下一代領袖。愛鄰舍基金會的努力與成果有目共睹，我們很榮幸能支持『希望工程』，與基金會攜手守護桃園的孩子。」

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

天氣轉冷就想喝湯 白蘿蔔排骨湯成餐桌首選

考駕照變難了？汽機車筆試全選擇題、危險感知題大增