校園再傳霸凌／特教生「空間防衛」推人遭公審！1句他媽的斷理智線 師竟冷酸：不要腦補對號入座

馮母前往派出所報案提告。呂健豪攝

患有亞斯伯格症及注意力不足過動症（ADHD）的15歲馮姓國中生，國中三年期間屢因身心疾病遭受同學霸凌，甚至被取了「Ｘ中 4 號砂糖」等暗諷其為唐氏症患者的不雅綽號。母親雖曾想過幫他轉學或轉班，但當時馮生認為自己「撐得住」，不願重新面對新環境；未料最後仍因一場衝突導致身心崩潰入院，遺憾錯過國中會考。

馮母表示，今年3月24日的體育課上，兒子因不滿時常與其發生摩擦的同學距離太近、產生壓迫感，衝動地用手推開並出腳踢了對方，同時大喊：「你滾開啦！你不要離我那麼近！」當下對方並未還手。馮母事後雖告誡兒子，若覺得距離太近應自行走開，但她也質疑，當時明明有特教助理員在場，為何沒能及時阻止衝突發生？

怒丟排球竟變「校園惡魔」 母：被挑釁到極限

此外，當天排球課練習低手傳球時，與馮生搭檔的同學因力道不足，導致馮生屢次無法順利接球。當下馮生並未向老師反映，而是待球滾到牆邊後，憤而將球往圍牆外的馬路上丟。馮母坦承，這確實是嚴重的校園安全事件，「但現在大家卻只記得我兒子做了這件大事。」

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針對這起因「空間防衛」引發的衝突，雙方放學後已在學務處釐清，馮生也當場向對方道歉，班導隨後亦致電家長說明。然而，因對方學生回家告知父母，對方家長希望隔天能與馮母當面對談；馮母因當天過於疲憊，看到訊息時已來不及回覆，只好在隔天向班導說明並表達改期之意。

被譏「全家臭俗辣」！特教生潑水反擊

沒想到，這場溝通誤會竟成為另一條導火線。對方家長因期待落空，導致該名學生隔天在教室內冷嘲熱諷：「怎麼沒有來？」、「全家都沒有來」、「一家都臭俗辣」，隨後更有其他同學在旁附和複述。馮生氣得與對方理論，並表明拒絕道歉，對方則反嗆：「他媽的，自己打人還不道歉！」馮生聽聞後疑似情緒崩潰，當場拿起水壺朝對方潑灑。

馮生隨後被帶往學務處。馮母雖然承認動手是孩子的偏差行為，但老師卻一味要求孩子不要「腦補」、「對號入座」。這讓馮母深感質疑，認為校方在面對特教生時，竟採取對待一般生的高壓處理方式，導致孩子對師長產生深刻的不信任與絕望；甚至過往遭遇問題向老師反映，調查結果也常被以「查無實據」冷處理，最終讓孩子失去求援意願，選擇用極端方式自己解決。

由於這起事件中，沒有師長理解孩子是因受到挑釁、隱忍到極限才崩潰抓狂，事件過後馮生的身心狀況每況愈下，最終於 4 月中旬住院治療，並錯過了國中會考。馮母痛心認為孩子的受教權遭到嚴重侵害，決定除了提出霸凌申訴外，也正式向警方報案提告。

特教生崩潰住院 校長稱「藥物副作用」

針對馮生就醫住院而錯過會考一事，學校校長澄清，馮生主要是就醫後服藥，因體質因素產生副作用，經醫生評估後建議住院治療，並非單純因與同學互動不佳而住院。此外，校方已透過安置程序確保馮生有學校可就讀，並未影響其就學權益。

校長進一步解釋，馮生屬於情緒障礙較為嚴重的學生，本來會考前醫師評估可以出院，但最後因情緒波動仍大，院方最終還是建議其在個人冷靜區的病房繼續接受治療。



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