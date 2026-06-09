校園再傳霸凌／被酸「Ｘ中4號砂糖」暗諷唐氏症 同儕狠嗆：不鬧你鬧誰
新北市某國中一名15歲馮姓特教生，因罹患亞斯伯格症、注意力不足過動症等疾病，在校3年期間陸續傳出遭同學霸凌，甚至引發肢體衝突；不僅有同學將他視為「細菌」，更被冠上「Ｘ中砂糖」的綽號來暗諷他是唐氏症患者。最後馮生身心崩潰，只能在國中會考前入院治療，錯過考試。
馮生母親指出，由於孩子的身心狀況，從入學新生訓練開始就被同學認為「怪怪的」，因此在校3年期間不時遭遇同學的言語霸凌，進而與某些同學發生肢體摩擦。加上入學時剛好經歷疫情，有些同學甚至將他視為「細菌」，刻意用「接觸過後要洗手或消毒」的方式來嘲諷他。
到了9年級時，馮生開始參加技藝班，每週有半天會去高職學習。因為他選擇電機系，但班上同學只有他1個人選修這個科系，因此必須與其他來自各班的同學一起上課。然而在第一次學校召集時，因為馮生過於踴躍發問，讓其他同學開始覺得他「很不一樣」。
技藝班集體嘲諷「Sugar」 惡名傳全校
馮母說，自從技藝班課程開始後，有一次在前往上課的遊覽車上，車上的同學開始一直嚷嚷「sugar」這個英文單字，藉此暗諷兒子是「唐氏症」患者。
雖然當時車上的老師有出面制止，並詢問他們到底在說什麼，但當下眾人皆否認，並辯稱只是在討論某個女同學的 IG 帳號。不過事後馮母向其他學生求證，反而被嗆：「就看妳兒子好欺負，不鬧他鬧誰？」
隨著技藝班課程的推進，馮生開始被以「Ｘ中4號砂糖」的綽號嘲諷，而這個飽含惡意的綽號，也被其他班級的學生傳回原本的班上，同學甚至毫不避諱、大剌剌地在馮生面前討論。
母欲提霸凌調查疑遭勸阻 校方：已組調查小組
但當馮生向校方反映，並告知母親遭遇此情況後，馮母打算提出霸凌調查。然而就在她開始彙整過去2、3年間兒子的遭遇時，校方卻以「該名學生已經遭到學校警告懲處，後續要再觀察看看」為由，希望馮母不要再提報霸凌調查。
對此，學校校長回應，馮生從升上國中入學後，輔導處就有安排專輔老師、個管老師與助理老師，只要與其他同學發生衝突，老師都有詳細記錄。而馮母前陣子提出霸凌調查後，學校也已委由校外代表組成霸凌調查小組，目前已正式進入調查程序。
校長強調，馮生在校3年間，不論是他本人或是家長，學校都有很頻繁的互動，雖然學生在國中階段，可能說話確實較沒有禮貌，但只要有向老師反映，提報到學務處，學校都有做相關的懲處，而他跟特定同學間的摩擦，馮母去報案，對方學生也在會考完由家長、老師陪同去警局做筆錄，大家都十分配合。
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