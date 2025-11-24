校園冷漠！ 清寒大學生求助無門、學費與制度缺口壓垮年輕生命

盼教育現場多點關懷。（圖／TVBS）

心理諮商師喬老師在輔導室內耐心地與學生對話，詢問今天想討論的話題。越來越多年輕學子主動尋求心理諮商協助，他們除了對未來感到茫然與焦慮，也背負沉重的經濟與學費壓力。透過專業輔導，他們試著梳理內心的不安，重新找回前進的方向。

學費不該成為壓垮年輕生命的最後一根稻草。（圖／TVBS）

喬老師指出，清寒學生的家境狀況本就困難，部分學生來自破碎家庭，往往期待能有人傾聽或給予指引。在校園中，有一群被遺忘的孩子，多半來自單親、隔代教養或清寒家庭，雖然生活困苦，卻無法符合《社會救助法》中低收入戶資格，難以獲得政府補助，成為被制度忽略的一群。

廣告 廣告

普仁青年關懷基金會董事長周霞麗說明，許多孩子拿不到低收入戶證明，可能因家裡有房產但無法出售，或單親父母收入微薄，仍不符資格。基金會長期關懷經濟弱勢青少年，服務對象涵蓋國中、高中及大學，每年資助約1500名學生，提供長期且穩定的支持。基金會每月提供生活費，國中生1500元，高中生2500元，大學生6000元，並設有急難救助金，協助學生面對臨時突發狀況。

台灣貧富差距持續擴大，最富有與最貧窮家庭的財富差距高達66.9倍。日前台中朝陽科技大學一名清寒大學生因家境困難想先休學當兵賺錢養家，卻因繳不出一萬八千元學費而無法辦理休學，最終選擇輕生。校方表示，由於不了解學生家庭狀況，未能及時伸出援手。專家指出，真正問題在於制度僵化與資訊封閉，類似悲劇才會發生。

近貧弱勢學子被遺忘。（圖／TVBS）

師大教育學系教授王麗雲指出，單純幫學生支付學費並非萬能，學生還可能面臨家庭照顧、生活費等多重問題。弱勢學生的協助積極度不足，若能在高中就識別高風險學生並將資訊傳遞至大學，可提供更完整的銜接與照顧。事件凸顯校方橫向聯繫不足，政府提供的清寒學生補助雖多，但申請流程繁瑣、核發時間長，對急需幫助的學生而言遠水救不了近火。王麗雲指出，其他國家如加拿大可透過稅務系統直接辨識需要幫助的學生，主動提供資源，降低申請成本。

教育體系長期存在結構性斷層，加上少子化衝擊，許多私校財務吃緊，營運幾乎全靠學費，如何兼顧學校經營與學生權益、減輕財務壓力成為當務之急。楊玉惠說明，教育部在弱勢學生補助上每年超過兩百億，並盡力補助私校因公務人員調薪而增加的成本，以減低學校經營壓力。專家與基金會共同呼籲，學費不應成為壓垮年輕生命的最後一根稻草，教育現場應多一份關懷，主動伸出援手，不讓悲劇再次發生。

更多 TVBS 報導

繳不出1.8萬學費！男大生走上絕路 胞弟也「半工半讀」

台中清貧生被1.8萬逼死…科大憾少了關心 嬤淚崩：人都沒了

想休學賺錢！台中清貧男大生繳不出學費墜樓 校方回應了

長照失智母燒光600萬 謝祖武目睹震撼畫面：一輩子不想再經歷

