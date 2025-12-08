校園出現「這飲料」！孩子坦言：同學都有喝 她擔心影響發育、危害心血管

王婉諭擔心「這種飲料」進入校園，會傷到孩童正在發育的神經系統，甚至危害心血管。示意圖／Pixabay

你平常工作的時候，是否也會喝「提神飲料」呢？近日時代力量主席王婉諭說，有老師跟她反映校園裡越來越多孩子會去買能量飲料，王婉諭問了自己的小孩，沒想到孩子竟說：「有啊！班上都有人在喝！」讓王婉諭很擔心這種提神飲料進入校園，會傷到孩童正在發育的神經系統，甚至危害心血管。

王婉諭在臉書發文表示，她把這件事跟身邊的家長朋友們提起，大家一問之下發現情況差不多：從國中開始，就會有小朋友為了比賽、考試、熬夜打電動去買咖啡、買能量飲料來喝；甚至連國小都已經出現這種情況了。

王婉諭以前在竹科當工程師，她說自己每天至少喝2杯黑咖啡，同事也經常喝能量飲料，但她認為這些用來提神的飲料，是為了成人提神和提升工作表現而設計的，對於還在成長的孩子來說，一定會有影響。因為這些飲料為了達到「瞬間提神」的效果，裡面除了有大量的糖，以及牛磺酸、左旋肉鹼等，還有高劑量的咖啡因。

王婉諭說，根據美國兒科醫學會的報告就曾指出，兒童跟青少年「根本不該喝」提神飲料，因為裡面高濃度的咖啡因，很容易讓孩子心跳失控、晚上睡不著，還會傷到正在發育的神經系統，甚至危害心血管。像是英國就從去年開始，全面禁止16歲以下的孩子購買提神飲料，而韓國也在2018年起，禁止在高中以下的校園內販售高咖啡因飲品；挪威、波蘭、羅馬尼亞等國，也都陸續立法限制。

王婉諭說，台灣的法規真的太寬鬆，只在高中禁賣「碳酸飲料」，也就是說提神飲料做成「沒氣泡」的，就能照樣在福利社賣給學生。而且，法規只要求這些提神飲料販售時標示「咖啡因含量」，卻沒有明確載明青少年不宜飲用。

王婉諭反思，為什麼孩子會壓力大到要喝提神飲料？除了有些人是為了玩通宵之外，有多少孩子是為了讀書、為了無止盡的補習、為了隔天的考試？她直言，孩子會喝提神飲料，不只是「想熬夜」的問題，而是一種嚴重的警訊，「如果孩子所肩負的壓力，已經大到他們需要喝提神飲料，那我們就應該要改變這種病態的文化」。



